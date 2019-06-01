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Путина не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии

02.06.2019 07:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российского президента Владимира Путина не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии.




Путин посещал юбилейные торжества, посвященные высадке союзных войск в Нормандии, в 2004-м и в 2014 году 
Фото: ЕРА (архив)


Агентство отмечает, что праздничные и памятные мероприятия по случаю 75-летия начала Нормандской операции (операции союзников Overlord) во Второй мировой войне пройдут 5 июня на юге Англии и 6 июня на побережье французской Нормандии.

На сайте правительства Великобритании указано, что на торжественные мероприятия приглашены делегации стран, которые принимали участие в операции, в частности США, Канады, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Бельгии, Польши, Норвегии, Дании, Нидерландов, Люксембурга, Греции, а также Словакии и Чешской Республики.

В основных мероприятиях, которые пройдут в английском портовом городе Портсмут и на побережье французской Нормандии, примут участие премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, а также президент США Дональд Трамп, который на следующей неделе прилетит в Великобританию с государственным визитом, отмечает "Укринформ".

Нормандская операция Overlord по высадке войск союзников на севере Франции является крупнейшей военно-морской десантной операции в истории. Началась 6 июня 1944-го и продолжалась до 1 июля.

Президент России посещал юбилейные торжества, посвященные высадке союзных войск в Нормандии, в 2004-м и в 2014 году, уже после аннексии Крыма. Пресс-секретарь Путина Владимир Песков в апреле 2019 года сообщал, что в график Путина поездка на это мероприятие не включена. 


 
 
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Российского президента Владимира Путина не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии.
 
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