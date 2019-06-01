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Стало известно об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

02.06.2019 07:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на собственные источники.

Стало известно об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020
Reuters
Такое решение может быть принято из-за допингового скандала с участием российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Его отстранили от соревнований на два года из-за пропуска допинг-тестов. По данным собеседника издания, спортсмен предоставил поддельные документы, которые якобы подтверждали его болезнь во время сдачи тестов.

Источники, знакомые с ходом расследования, утверждают, что справку о болезни Лысенко выдала несуществующая клиника. В документах были указаны выдуманные имена врачей и липовые реквизиты. По адресу, где якобы находится медучреждение, расположено разрушенное здание.

В причастности к фальсификации документов заподозрили сотрудников Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Собеседник издания отметил, что в случае подтверждения обвинений Россию отстранят от участия в Олимпиаде-2020.

В марте генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус усомнился в том, что российские легкоатлеты смогут принять участие в Олимпийских играх 2020 года. По его словам, России нужно бороться за чистоту спортивных достижений и получать медали честным путем.


В 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила деятельность ВФЛА из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Сейчас российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе. IAAF создала рабочую группу по восстановлению статуса ВФЛА.

 
 
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Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на собственные источники.
 
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