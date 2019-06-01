«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов

Первый гол матча был забит уже на второй минуте. Арбитр зафиксировал игру рукой в штрафной «Тоттенхэма» и назначил пенальти. Мохаммед Салах реализовал одиннадцатиметровый. На 87-й минуте форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги удвоил преимущество своей команды.





В первом тайме встреча была прервана из-за выбежавшей на поле фанатки. Стюарды задержали полураздетую болельщицу у центрального круга.





В полуфинале мерсисайдцы оказались сильнее «Барселоны». «Тоттенхэм» сломил сопротивление голландского «Аякса».





«Ливерпуль» в шестой раз в клубной истории стал обладателем главного трофея в европейском футболе.