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«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов
Источник материала: Партизан
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0 в финальном матче Лиги чемпионов в Мадриде.
Первый гол матча был забит уже на второй минуте. Арбитр зафиксировал игру рукой в штрафной «Тоттенхэма» и назначил пенальти. Мохаммед Салах реализовал одиннадцатиметровый. На 87-й минуте форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги удвоил преимущество своей команды.
В первом тайме встреча была прервана из-за выбежавшей на поле фанатки. Стюарды задержали полураздетую болельщицу у центрального круга.
В полуфинале мерсисайдцы оказались сильнее «Барселоны». «Тоттенхэм» сломил сопротивление голландского «Аякса».
«Ливерпуль» в шестой раз в клубной истории стал обладателем главного трофея в европейском футболе.
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«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0 в финальном матче Лиги чемпионов в Мадриде.
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