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Как будут строить последний участок 1-го транспортного кольца, и сколько времени займут работы

02.06.2019 09:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно открылось движение по новому участку 1-го городского транспортного кольца с развязкой над пр. Дзержинского. А в планах города — строительство последнего отрезка, который замкнет кольцо, дойдя до ул. Толстого. Что предстоит сделать на этом этапе, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в «Минскинжпроекте».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Уже готова документация на подготовительный период, разработан проект на само строительство, его в ближайшее время отправят в Госстройэкспертизу, — рассказывает директор «Минскинжпроекта» Алексей Говорко.

Снос

Работы начнутся с подготовки площадки. На нее отводят 8 месяцев. За это время предстоит снести 47 строений — в основном хозпостройки завода «Калибр» (навесы, склады), здание ДОСААФ на ул. Московской, 6, а также инженерные объекты и сооружения, принадлежащие Белорусской железной дороге, в том числе здание Минской дистанции электроснабжения. В границы работ попадает и часть территории гимназии № 41, где находятся мастерские и стадион.

В подготовительный период построят и новый центральный распределительный пункт, отвечающий за энергоснабжение железной дороги. Старый инженерный объект после этого снесут.

В отдельную очередь выделено строительство новых подпорных стенок от ул. Толстого до Бобруйской под путепроводом. Существующие конструкции пришли в негодность. Работы уже идут и завершатся ко II Европейским играм.

Предполагается, что после спортивного форума подготовка территории продолжится.

Новый отрезок


Иллюстрация "Минск-Новости"

Чтобы достроить 1-е транспортное кольцо, надо проложить 400-метровый участок новой дороги, реконструировать с расширением 600-метровый отрезок ул. Толстого, построить съезды развязки с ул. Московской.

С чего начнут? С создания двух временных железнодорожных веток рядом с существующими, ведущими в сторону станции Минск-Пассажирский. Поезда пойдут по ним, а старые пути демонтируют, чтобы на их месте построить новый железнодорожный путепровод, а под ним — 1-е транспортное кольцо, для чего понадобится понизить уровень дороги на 7 м.

Далее новый участок магистрали продлят до ул. Московской. Чтобы отгородить расположенные рядом здания, вдоль трассы установят подпорные стенки.

Затем предстоит сделать два съезда с ул. Московской на 1-е транспортное кольцо (правоповоротный и левоповоротный). Для левого поворота в сторону пр. Дзержинского устроят петлеобразную эстакаду, которая пройдет над ул. Толстого и самим кольцом, а затем примкнет к нему. Возведение этого сооружения, как говорят разработчики проекта, будет непростым, поскольку его опоры должны расположиться точно между тоннелями новой ветки метро.

Финишная часть

Завершающий этап — реконструкция 600-метрового участка ул. Толстого. Это требуется для увеличения пропускной способности магистрали с учетом перспективной интенсивности движения (рассчитали на 20 лет вперед).

Проезжую часть расширят. При движении по ул. Толстого в направлении пр. Дзержинского сделают дополнительные полосы для транспорта за существующими опорами путепровода по пр. Независимости.

Предварительно на все строительство последнего отрезка 1-го транспортного кольца понадобится 31 месяц. Подготовительные работы на площадке займут 8 месяцев.

 
Теги: Минск
 
 
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В планах города - строительство последнего отрезка, который замкнет кольцо, дойдя до ул. Толстого. Что предстоит сделать на этом этапе, корреспонденту агентства...
 
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