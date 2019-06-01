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Во время перестрелки в США был убит белорус
Источник материала: БДГ
Уроженец Могилева Александр Гусев погиб во время стрельбы в Вирджинии-Бич (США) 31 мая.
Об этом сообщает
Отмечается, что в муниципальном комплексе Public Works сотрудник учреждения начал стрелять по коллегам. Погибли 12 человек, среди которых оказался 35-летний белорус Александр Гусев.
Ранено не меньше 5 человек, передает
По словам друга погибшего, Гусев эмигрировал в США в 2003 году, где окончил колледж и получил степень бакалавра в гражданском строительстве. 9 лет он проработал на должности агента по земельным участкам в муниципалитете Вирджинии-Бич.
По словам друга, Игоря Мусина, погибший был отзывчивым человеком. В будущем он хотел создать семью и переехать в более благополучный район с хорошими школами. В США также живет брат-близнец Александра Алексей Гусев и их мама. Отец остался в Беларуси.
За несколько месяцев до трагедии они разговаривали на тему массовой стрельбы в Америке. «Когда они стреляют, они не думают о близких (жертв), они думают только о себе - эгоисты», - привел слова погибшего товарища Мусин.
Фото onliner.by.
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Уроженец Могилева Александр Гусев погиб во время стрельбы в Вирджинии-Бич (США) 31 мая.
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