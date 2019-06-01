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Во время перестрелки в США был убит белорус

02.06.2019 09:44 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Уроженец Могилева Александр Гусев погиб во время стрельбы в Вирджинии-Бич (США) 31 мая.

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на американское издание pilotonline.com.

Отмечается, что в муниципальном комплексе Public Works сотрудник учреждения начал стрелять по коллегам. Погибли 12 человек, среди которых оказался 35-летний белорус Александр Гусев.

Ранено не меньше 5 человек, передает Euronews.

По словам друга погибшего, Гусев эмигрировал в США в 2003 году, где окончил колледж и получил степень бакалавра в гражданском строительстве. 9 лет он проработал на должности агента по земельным участкам в муниципалитете Вирджинии-Бич.

По словам друга, Игоря Мусина, погибший был отзывчивым человеком. В будущем он хотел создать семью и переехать в более благополучный район с хорошими школами. В США также живет брат-близнец Александра Алексей Гусев и их мама. Отец остался в Беларуси.

За несколько месяцев до трагедии они разговаривали на тему массовой стрельбы в Америке. «Когда они стреляют, они не думают о близких (жертв), они думают только о себе - эгоисты», - привел слова погибшего товарища Мусин.

Фото onliner.by.

 
Теги: Могилев
 
 
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Уроженец Могилева Александр Гусев погиб во время стрельбы в Вирджинии-Бич (США) 31 мая.
 
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