В Речице пенсионер разбил окно автобуса инвалидной тростью

В послеобеденное время 54-летний пенсионер, у которого ампутированы обе ноги, добирался общественным транспортом до своего дома в д. Черное. На подъезде к нужной ему остановке мужчина попросил водителя повернуть налево. Таким образом он хотел сократить расстояние до своего жилища.
Однако водитель отказался отклониться от маршрута.
Тогда пассажир, будучи пьяным, стал проявлять агрессию и конфликтовать с шофером, сообщили в МВД Республики Беларусь. Выйдя из автобуса, мужчина сильно ударил тростью стекло задней двери, от чего оно рассыпалось.
«У дебошира и ранее были проблемы с законом, мужчина судим за имущественные преступления и уклонение от отбывания наказания. Уголовное дело возбуждено по факту хулиганства, за него законом предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до 3 лет», - сообщил заместитель начальника отдела уголовного розыска Речицкого РОВД Михаил Логинов.