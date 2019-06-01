В Речице пенсионер разбил окно автобуса инвалидной тростью

Источник материала: Аргументы и факты

В послеобеденное время 54-летний пенсионер, у которого ампутированы обе ноги, добирался общественным транспортом до своего дома в д. Черное. На подъезде к нужной ему остановке мужчина попросил водителя повернуть налево. Таким образом он хотел сократить расстояние до своего жилища.

Однако водитель отказался отклониться от маршрута.

Тогда пассажир, будучи пьяным, стал проявлять агрессию и конфликтовать с шофером, сообщили в МВД Республики Беларусь. Выйдя из автобуса, мужчина сильно ударил тростью стекло задней двери, от чего оно рассыпалось.