Источник материала: Газета Авангард

Начинается летний оздоровительный период – насколько долгожданное время для детей, настолько же горячая пора как для родителей, так и всех заинтересованных структур. В этой связи разработана межведомственная программа «Лето на пользу-2019», которая будет включать в себя работу летних оздоровительных лагерей, спортивно-оздоровительных площадок, летних акций, участие в туристических слетах, мероприятия по взаимодействию учреждений образования, культуры. Подробнее об этом мы попросили рассказать начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Елену Парфененко.





– В нынешнем году на летних каникулах организована работа 59 оздоровительных лагерей (в 2018 – 55 лагерей) на базе 23 учреждений образования с охватом 1070 учащихся, что составляет 32% от общего количества. В лагерях предусмотрены спальные и игровые комнаты, места для проведения кружковой работы, столовые, спортивные и актовые залы, библиотеки, компьютерные классы. Для четкой организации питания в оздоровительных лагерях разрабатывается 12-дневное меню.

Важным аспектом занятости детей в летний период должна стать работа профильных лагерей. С учетом рекомендаций главного управления образования облисполкома запланирована работа 33 лагерей (в 2018 – 30) по следующим направлениям деятельности: спортивно-оздоровительное, экологическое, туристско-краеведческое, для высокомотивированных детей, девятидневный и восемнадцатидневный круглосуточные лагеря на базе социально-педагогического центра и другие. Всего в таких лагерях будет занято 744 ребенка. Следует отметить, что этим летом работа лагерей по направлениям деятельности также будет осуществляться при межведомственном взаимодействии.

Не останется без внимания туристская деятельность. Так, летом будет организовано 6 круглосуточных передвижных палаточных лагерей на базе Буда-Люшевской и Узовской средних школ, гимназии г. Буда-Кошелево, СДЮШОР «СПАРТА». Участие в них примут 120 ребят.

При содействии управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома и предприятий района запланировано открытие 12 лагерей труда и отдыха для 150 учащихся 14-17 лет. В рамках работы лагерей дети будут заниматься благоустройством территорий, пошивом постельного белья, изготовлением стендов, ремонтом книг, видовой прополкой зерновых культур, сбором урожая яблок.

Кроме того, совместно с РК ОО «БРСМ» учащимся предлагается трудовая деятельность также и в студенческих отрядах. Их планируется организовать 9 с общим охватом 128 человек. В полной мере используются возможности учреждений дополнительного образования. На базах этих учреждений будут работать 4 лагеря для 75 человек технического, профориентационного, декоративно-прикладного направлений, по безопасности жизнедеятельности, объединения по интересам и игровые площадки.

По традиции, ребят ждут детские реабилитационно-оздоровительные центры, оздоровление за пределами Беларуси. Оздоровление и отдых в санаториях республики «Серебряные ключи», «Птичь», «Солнышко» получат 117 учащихся в возрасте от 7 до 18 лет и 14 воспитанников учреждений дошкольного образования. На оздоровление в Италию по линии фонда общественного объединения «Помощь» выедут 26 детей. В Федеративной Республике Германия в рамках заключенного договора о сотрудничестве по оздоровлению детей за рубежом между отделом образования, спорта и туризма и обществом «Чернобыльские дети» г. Радеберга будут оздоравливаться 26 учащихся. По линии общественного объединения «Поможем детям Чернобыля» в ФРГ на оздоровление будут направлены в летний период 95 детей, в Испанию – 27.





Предлагается широкий спектр спортивно-массовых мероприятий: «Вместе за здоровое лето», «Здоровый я – здоровая страна» и др. Во время каникул планируется работа 83 клубных формирований по различным видам деятельности, в которых будут заниматься 590 детей. По запросу учащихся и родителей в течение всего летнего периода на базах всех учреждений образования, а также домов культуры будут открыты 4-х часовые спортивные и игровые площадки. Графики работы будут утверждаться на весь летний период.

Особое внимание уделено населенным пунктам, где отсутствуют учреждения образования. На базе Старобудского, Морозовичского, Ивольского, Бацунского, Глазовского, Краснознаменского сельских домов культуры запланирована работа игровых площадок, в том числе со стороны ККУП «Буда-Кошелевокиновидеосеть» по организации показа фильмов.

Запланировано участие детей в мероприятиях, предусмотренных республиканскими, областными акциями «Не оставляйте детей одних», «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся», «Безопасность –наше дело!», «Каникулы без дыма и огня» и других. В рамках Года малой родины будет продолжена работа по проведению социально значимых мероприятий, направленных на воспитание у молодежи любви к Отечеству: трудовые акции по наведению порядка на местах захоронений, оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны «Доброе сердце – ветеранам», «Забота», «Милосердие», «Ветеран живет рядом», «Молодежь – ветеранам!», «Мои земляки – моя гордость»; благоустройство территорий населенных пунктов «Цветущая планета детства», «Зямля бацькоў – мая зямля» и других. Учащиеся школ совершат экскурсии по знаковым местам Беларуси. В туристических походах одного дня примут участие более 300 учащихся из 14 учреждений образования.

Не останутся в стороне от летней кампании и дошкольники. Для них предусмотрены оздоровительные мероприятия, творческие конкурсы, экскурсии и походы и даже участие в жатве. Они будут радовать хлеборобов своим творчеством, мастерством и пением. Во всех учреждениях предусмотрена работа сезонных площадок, групп кратковременного пребывания.

Важным аспектом остается, конечно же, безопасность детей. С этой целью запланированы родительские собрания с приглашением работников РОЧС, Госавтоинспекции, ОСВОД.

Таким образом, работа на летний период спланирована. Надеемся, что все будет выполнено в полном объеме и позволит вовлечь максимальное количество детей и подростков, молодежи в полезную деятельность.

Марина ЛУСЕВИЧ

Фото Ирины Палубец