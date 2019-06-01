ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле устанавливают потерпевших от мошеннических действий

02.06.2019 10:24 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Гомеле устанавливают потерпевших от мошеннических действий
Фото из открытых источников

Потерпевшему сделали поддельную справку о трудоустройстве и оформили необходимые документы. За указанную услугу мужчине пообещали 150 рублей.  После того, как подозреваемые купили в рассрочку мебель и предметы для интерьера на более чем 2,8 тысячи рублей, они перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.209 (мошенничество, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении жителя агрогородка Красное Гомельского района и жителя Гомеля

Один из подозреваемых находится в СИЗО за совершение других преступлений, второй подозреваемый объявлен в розыск по иным уголовным делам.

Сотрудники Следственного комитета обращаются к гражданам, которые могли пострадать от мошеннических действий указанных лиц, обратиться в Гомельский городской отдел СК по телефону: (8029) 331-37-22. 

В Гомеле устанавливают потерпевших от мошеннических действий
Мошенник предлагал дешевые телефоны и исчезал после предоплаты
Подробнее

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двое мужчин оформили поручительство для покупки в рассрочку мебели на безработного. Получив товар и уплатив первый взнос, они исчезли.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Речице пенсионер разбил окно автобуса инвалидной тростью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика