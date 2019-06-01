В Гомеле устанавливают потерпевших от мошеннических действий

Источник материала: Аргументы и факты

Потерпевшему сделали поддельную справку о трудоустройстве и оформили необходимые документы. За указанную услугу мужчине пообещали 150 рублей. После того, как подозреваемые купили в рассрочку мебель и предметы для интерьера на более чем 2,8 тысячи рублей, они перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.209 (мошенничество, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении жителя агрогородка Красное Гомельского района и жителя Гомеля.

Один из подозреваемых находится в СИЗО за совершение других преступлений, второй подозреваемый объявлен в розыск по иным уголовным делам.