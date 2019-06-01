Курс на развитие: перспективы Союзного государства обсудили в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дипломы вузов Беларуси должны признавать работодатели в России – и наоборот. Об этом сегодня говорили участники форума Союзного государства в Минске, сообщает телеканал «МИР 24».

«Мы выходим с конкретными предложениями к руководству и Республики Беларусь, и Российской Федерации по максимальному упрощению для студентов, учащихся нотификации документов. Чтобы с белорусским дипломом можно было работать в России и наоборот», – сообщил сопредседатель Гражданской инициативы «Союз» (Россия) Станислав Бышок.

«Образ Союза – это образ будущего для наших народов. А его можно таким сделать, только если мы до каждого гражданина наших стран донесем, какую пользу каждому простому конкретно человеку этот союз принесет», – сказал сопредседатель гражданской инициативы «Союз» (Беларусь) Станислав Бышок Сергей Лущ.

Участники форума подчеркнули необходимость сближения законов в сфере образования и информационной политики. По итогам встречи будет направлено обращение к парламентам Беларуси и России.