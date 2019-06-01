Полуголая фанатка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Источник материала: Новости Волковыска

Финальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» в Мадриде был ненадолго прерван из-за полуголой болельщицы, выбежавшей прямо на поле во время первого тайма.

Охранники оперативно отреагировали на инцидент: девушка была остановлена, после чего ее увели с поля. Сопротивления службе безопасности фанатка не оказывала.

Личность девушки вскоре была установлена. Ей оказалась американская модель Кинси Волански.

Кинси — девушка российского пранкера Виталия Здоровецкого. Он так восхитился ее поступком, что пообещал скоро жениться.





















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