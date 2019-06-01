Финальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» в Мадриде был ненадолго прерван из-за полуголой болельщицы, выбежавшей прямо на поле во время первого тайма.

Охранники оперативно отреагировали на инцидент: девушка была остановлена, после чего ее увели с поля. Сопротивления службе безопасности фанатка не оказывала.

Личность девушки вскоре была установлена. Ей оказалась американская модель Кинси Волански.

Кинси — девушка российского пранкера Виталия Здоровецкого. Он так восхитился ее поступком, что пообещал скоро жениться.

Полуголая фанатка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Полуголая фанатка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Полуголая фанатка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Полуголая фанатка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Полуголая фанатка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

 

 

 

 

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