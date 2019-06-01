ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Английский «Ливерпуль» стал победителем футбольной Лиги чемпионов

02.06.2019 11:00 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Английский «Ливерпуль» стал победителем футбольной Лиги чемпионов
Фото: Reuters / TUT.by

В Испании состоялся финал футбольной Лиги чемпионов сезона 2018/2019. За трофей спорили две английские команды – «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Английский «Ливерпуль» стал победителем футбольной Лиги чемпионов Белорус Игорь Стасевич стал лучшим ассистентом Лиги Европы в этом сезоне

Уже на первой минуте случилось событие, оказавшее большое влияние на ход матча. Словенский рефери Дамир Скомина усмотрел в действиях Муссы Сиссоко игру рукой и назначил пенальти. 11-метровый реализовал Мохаммед Салах и вывел «Ливерпуль» вперед – 1:0.

Следующего гола болельщики ждали почти полтора часа. На 87-й минуте вышедший на замену бельгийский форвард Дивок Ориги удвоил преимущество «Ливерпуля» и закрыл вопрос с победителем турнира.

Финал Лиги чемпионов также запомнился тем, что на 18-й минуте матча на поле выбежала полуголая женщина, из-за чего игру пришлось приостановить. Бегунья оказалась американской моделью Кинси Волански. Девушка нанесла на купальник рекламу канала пранков с эротическим содержанием и хотела привлечь внимание зрителей.

Английский «Ливерпуль» стал победителем футбольной Лиги чемпионов
Фото: TUT.by/ Reuters

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов в шестой раз. Такой же результат англичане показывали в 1977, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах. Больше кубков только у «Реала» (13) и «Милана» (7).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Финал главного клубного турнира континента по футболу состоялся 1 июня в Мадриде.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лето на пользу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика