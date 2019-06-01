Английский «Ливерпуль» стал победителем футбольной Лиги чемпионов

Источник материала: Аргументы и факты

В Испании состоялся финал футбольной Лиги чемпионов сезона 2018/2019. За трофей спорили две английские команды – «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Уже на первой минуте случилось событие, оказавшее большое влияние на ход матча. Словенский рефери Дамир Скомина усмотрел в действиях Муссы Сиссоко игру рукой и назначил пенальти. 11-метровый реализовал Мохаммед Салах и вывел «Ливерпуль» вперед – 1:0.

Следующего гола болельщики ждали почти полтора часа. На 87-й минуте вышедший на замену бельгийский форвард Дивок Ориги удвоил преимущество «Ливерпуля» и закрыл вопрос с победителем турнира.

Финал Лиги чемпионов также запомнился тем, что на 18-й минуте матча на поле выбежала полуголая женщина, из-за чего игру пришлось приостановить. Бегунья оказалась американской моделью Кинси Волански. Девушка нанесла на купальник рекламу канала пранков с эротическим содержанием и хотела привлечь внимание зрителей.

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов в шестой раз. Такой же результат англичане показывали в 1977, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах. Больше кубков только у «Реала» (13) и «Милана» (7).