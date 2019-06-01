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Хотел жениться и перебраться в район с лучшими школами. В США погиб 35-летний уроженец Могилёва

02.06.2019 11:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В американском городе Вирджиния-Бич во время стрельбы 31 мая погиб переехавший в США уроженец Могилёва.  

Как сообщает БЕЛТА, всего служащим городского отдела коммунальных услуг были убиты 12 человек. Происшествие случилось в административном здании Public Works.  

За час до окончания рабочего дня злоумышленник проник в здание и начал стрелять по находившимся там людям. В ходе перестрелки с прибывшими полицейскими нападавший был ранен. Несмотря на оказанную первую помощь, мужчина скончался.  

Хотел жениться и перебраться в район с лучшими школами. В США погиб 35-летний уроженец Могилёва
Фото: pilotonline.com  

Уроженец Могилёва уехал в США в 2003 году, ещё будучи студентом. Он получил степень бакалавра в области гражданского строительства. Первое время мужчина работал в лесозаготовительной компании, после чего устроился на более высокооплачиваемую работу.  

Погибшему было 35 лет. Мужчина планировал жениться и хотел переехать в район с лучшими школами.  

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Новости Беларуси. В американском городе Вирджиния-Бич во время стрельбы 31 мая погиб переехавший в США уроженец Могилёва.   Как сообщает БЕЛТА, всего служащим...
 
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