Россия может быть отсранена от участия в Олимпиаде-2020

Источник материала: Интерфакс

России грозит отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала, сообщила в воскресенье газета The Sunday Times.

По данным издания, виной тому могут стать результаты расследования в отношении российского легкоатлета Данила Лысенко, который занимается прыжками в высоту. Предполагается, что руководство Всероссийской федерации легкой атлетики покрывало спортсмена в его попытке избежать наказания за пропуск допинг-проб. Если обвинения будут доказаны, российских атлетов не допустят до участия в Олимпиаде-2020.

Как сообщалось, 22-летний Лысенко отстранен от участия в международных соревнованиях с августа 2018 года по решению Международной легкоатлетической федерацией (IAAF). Это связано с тем, что спортсмен пропустил сдачу нескольких допинг-проб в течение года.

Лысенко - победитель ЧМ-2018 в помещении, серебряный призер ЧМ-2017, а также чемпион юношеских Олимпийских игр 2014 года.