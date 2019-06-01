В 2020 году средняя цена на нефть составит $65. за баррель - ВБ

Источник материала: Интерфакс

Цены на нефть в 2019 году будут ниже прогнозируемых ранее по причине менее динамичного, чем ожидалось, роста мировой экономики и увеличения нефтедобычи в странах, не входящих в ОПЕК. К тому же все ожидания превзошли объемы нефтедобычи в США, говорится в сообщении Всемирного банка (ВБ).

Средняя цена на сырую нефть, по прогнозам ВБ, составит $66 за баррель в 2019 году и $65 за баррель в 2020 году.

"Очевидно, что ценовой цикл для сырьевых товаров подошел к завершению, и это создает проблемы для экспортеров, но может открыть новые возможности для импортеров", - отметила вице-президент Всемирного банка Джейла Пазарбашиолу, чьи слова цитирует "центр" новостей ООН. Она полагает, что экспортерам, возможно, придется диверсифицировать экономику, чтобы адаптироваться к снижению прибыли от продажи сырья.

Цены на энергоносители в целом - с учетом природного газа и угля - будут в 2019 году в среднем на 7,9% ниже уровня 2018 года.