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Желающие получить визу США теперь должны предоставлять информацию об аккаунтах в соцсетях

02.06.2019 10:06 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Иностранцам при оформлении американской въездной визы отныне придется предоставлять информацию об аккаунтах заявителя в социальных сетях, сообщает агентство Bloomberg.

Агентство напоминает, что об этой мере впервые было объявлено в прошлом году, в действие она вступает с нынешнего июня.

Согласно данным "Федерального регистра" США, эта мера может затронуть 14 млн путешественников и 710 тыс. иммигрантов, посещающих или прибывающих в страну ежегодно.

 
 
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Иностранцам при оформлении американской въездной визы отныне придется предоставлять информацию об аккаунтах заявителя в социальных сетях, сообщает агентство...
 
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