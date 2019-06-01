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Желающие получить визу США теперь должны предоставлять информацию об аккаунтах в соцсетях
Источник материала: Интерфакс
Иностранцам при оформлении американской въездной визы отныне придется предоставлять информацию об аккаунтах заявителя в социальных сетях, сообщает агентство Bloomberg.
Агентство напоминает, что об этой мере впервые было объявлено в прошлом году, в действие она вступает с нынешнего июня.
Согласно данным "Федерального регистра" США, эта мера может затронуть 14 млн путешественников и 710 тыс. иммигрантов, посещающих или прибывающих в страну ежегодно.
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Иностранцам при оформлении американской въездной визы отныне придется предоставлять информацию об аккаунтах заявителя в социальных сетях, сообщает агентство...
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