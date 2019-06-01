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Белорус погиб во время стрельбы в Вирджинии
Источник материала: Интерфакс
Среди погибших от стрельбы в американской Вирджинии оказался белорус.
" Соболезнуем семье погибшего в стрельбе в Вирджинии-Бич выходца из Беларуси А.М.Гусева", - говорится в твиттере посольства России в США.
Накануне мужчина открыл
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Среди погибших от стрельбы в американской Вирджинии оказался белорус. " Соболезнуем семье погибшего в стрельбе в Вирджинии-Бич выходца из Беларуси А.М.Гусева", -...
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