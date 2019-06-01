Лукашенко надеется на продолжение продуктивного диалога с Италией

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Италии Серджио Маттареллу с национальным праздником - Днем провозглашения Итальянской Республики, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Беларусь и Италия имеют хорошие традиции дружеских и конструктивных отношений, которые существенно углубились и приобрели дополнительную ценность в последние годы", - подчеркнул Лукашенко.

"Сегодня нет объективных препятствий для еще большей активизации двусторонних контактов между нашими странами в разнообразных сферах от промышленности и сельского хозяйства до науки, технологий, образования и туризма. Очень надеюсь на продолжение продуктивного диалога с Вами, в том числе и на гостеприимной белорусской земле", - отметил президент.