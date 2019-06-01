Узбекистан при желании может присоединиться к ЕАЭС - Медведев

Источник материала: Интерфакс

Вхождение Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) зависит от его позиции, этот вопрос можно обсудить, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Наши друзья из Узбекистана пока просто присматриваются к тем процессам, которые идут.

Вопрос именно в том, на каких началах государства заходят, какие цели преследуют. Но мы эти вопросы готовы обсуждать", - сказал Медведев в интервью программе Сергея Брилёва "Вести в субботу" на канале "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на вопрос, войдёт ли Узбекистан в ЕАЭС.

Он заметил, что присоединение к союзу является внутренним делом государства и зависит от позиции республики.

"Мы всегда исходили из того, что мы никого не напрягаем, что называется. Но в то же время двери Евразийского союза открыты для наших партнёров", - сказал Медведев.

Премьер-министр отметил, что членство в ЕАЭС приносит его участникам определённые льготы и преференции.

Ранее первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько заявил журналистам, что Москва рассчитывает на "подключение Узбекистана в обозримой перспективе к евразийским интеграционным процессам".

В настоящее время в Евразийский экономический союз входят пять стран (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия).