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Узбекистан при желании может присоединиться к ЕАЭС - Медведев

02.06.2019 09:16 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Вхождение Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) зависит от его позиции, этот вопрос можно обсудить, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Наши друзья из Узбекистана пока просто присматриваются к тем процессам, которые идут.

Вопрос именно в том, на каких началах государства заходят, какие цели преследуют. Но мы эти вопросы готовы обсуждать", - сказал Медведев в интервью программе Сергея Брилёва "Вести в субботу" на канале "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на вопрос, войдёт ли Узбекистан в ЕАЭС.

Он заметил, что присоединение к союзу является внутренним делом государства и зависит от позиции республики.

"Мы всегда исходили из того, что мы никого не напрягаем, что называется. Но в то же время двери Евразийского союза открыты для наших партнёров", - сказал Медведев.

Премьер-министр отметил, что членство в ЕАЭС приносит его участникам определённые льготы и преференции.

Ранее первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько заявил журналистам, что Москва рассчитывает на "подключение Узбекистана в обозримой перспективе к евразийским интеграционным процессам".

В настоящее время в Евразийский экономический союз входят пять стран (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия).

 

 
 
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Вхождение Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) зависит от его позиции, этот вопрос можно обсудить, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Наши...
 
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