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В Кабуле подорван автобус, есть пострадавшие - СМИ

02.06.2019 09:07 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

 В пятом районе афганской столицы рано утром в воскресенье подорван автобус, десять человек пострадали, сообщили местные СМИ, со ссылкой на пресс-центр МВД.

"Самодельное магнитное взрывное устройство было приведено в действие примерно 7:50 по местному времени (6:20 мск)", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, автобус перевозил студентов университета. В результате взрыва магнитной бомбы в автобусе, ранено, по меньшей мере, десять человек.

"Четверо раненых доставлены в больницы Кабула", - сообщил в Twitter начальник пресс-центра Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр.

Телеканал Tolo News со ссылкой на МВД Афганистана сообщает об одном погибшем и десяти раненых. Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп не взяла пока на себя ответственность за это нападение.

В Кабуле произошло два взрыва, первое взрывное устройство было приведено в действие внутри автобуса со студентами университета имени Бурхануддина Раббани, второе - в придорожном вазоне для цветов, сообщили местные СМИ.

Репортер Джовид Коргар, прибывший на место первого взрыва, пострадал от взрыва второй бомбы, сообщил журналист в Facebook. Фоторепортер получил ранения ног и доставлен в больницу.

 
 
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 В пятом районе афганской столицы рано утром в воскресенье подорван автобус, десять человек пострадали, сообщили местные СМИ, со ссылкой на пресс-центр МВД....
 
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