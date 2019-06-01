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В Кабуле подорван автобус, есть пострадавшие - СМИ
Источник материала: Интерфакс
В пятом районе афганской столицы рано утром в воскресенье подорван автобус, десять человек пострадали, сообщили местные СМИ, со ссылкой на пресс-центр МВД.
"Самодельное магнитное взрывное устройство было приведено в действие примерно 7:50 по местному времени (6:20 мск)", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, автобус перевозил студентов университета. В результате взрыва магнитной бомбы в автобусе, ранено, по меньшей мере, десять человек.
"Четверо раненых доставлены в больницы Кабула", - сообщил в Twitter начальник пресс-центра Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр.
Телеканал Tolo News со ссылкой на МВД Афганистана сообщает об одном погибшем и десяти раненых. Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп не взяла пока на себя ответственность за это нападение.
В Кабуле произошло два взрыва, первое взрывное устройство было приведено в действие внутри автобуса со студентами университета имени Бурхануддина Раббани, второе - в придорожном вазоне для цветов, сообщили местные СМИ.
Репортер Джовид Коргар, прибывший на место первого взрыва, пострадал от взрыва второй бомбы, сообщил журналист в Facebook. Фоторепортер получил ранения ног и доставлен в больницу.
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В пятом районе афганской столицы рано утром в воскресенье подорван автобус, десять человек пострадали, сообщили местные СМИ, со ссылкой на пресс-центр МВД....
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