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Интеллектуалы реже болеют варикозом - исследование

02.06.2019 09:06 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

 Учение Института цитологии и генетики (ИЦиГ, Новосибирск) установили, какие гены и белки связаны с развитием варикозной болезни у человека, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

Изучив генетические данные более 400 тыс. европейцев, взятые из открытого биобанка Великобритании, ученые определили девять генов и два белка, которые могут в перспективе служить мишенями для лекарств.

Кроме того, ученые обнаружили, что на генетическом уровне существует связь между варикозом и различными характеристиками, болезнями, образом жизни человека. В частности, оказалось, что у людей с высоким интеллектуальным уровнем варикозная болезнь встречается реже.

"Механизмы генетической связи между признаками мы пока можем только предполагать. В случае с интеллектуальным уровнем (а для него корреляция с варикозным расширение вен обратная) теоретически может быть так: высокий интеллект позволяет человеку заниматься умственным трудом и избегать тяжелой физической работы", - приводятся в публикации слова старшего научного сотрудника ИЦиГ Александры Шадриной.

В то же время, отмечает исследовательница, нельзя сказать, что человек менее интеллектуален, если у него варикоз, или что если он умен, то у него не будет этого заболевания. "Это усредненная закономерность, размазанная по всей изученной нами популяции, при этом достаточно слабая, хотя ее наличие не вызывает сомнений", - подчеркивает Шадрина.

 
 
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 Учение Института цитологии и генетики (ИЦиГ, Новосибирск) установили, какие гены и белки связаны с развитием варикозной болезни у человека, сообщает издание...
 
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