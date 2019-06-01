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Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за 5 мес. повысился на 5,1%

02.06.2019 09:03 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-мае 2019 года составил 102,05 млн тонн, что на 5,1% выше аналогичного показателя 2018 года, сообщается в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК". Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,95 млн баррелей.

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за пять месяцев текущего года всего было экспортировано 90,29 млн тонн нефтяного сырья (из них 82,18 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 19,87 млн тонн.

В мае в дальнее зарубежье было экспортировано 20,17 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт вырос на 1,6%. Среднесуточный экспорт составил 4,77 млн тонн.

Через порт Приморск по системе "Транснефти" с начала года отгружено 18,08 млн тонн российского нефтяного сырья (в мае - 4,59 млн тонн), МНТ Козьмино - 13,47 млн тонн (3,04 млн тонн), СМП Усть-Луга - 10,09 млн тонн (2,3 млн тонн), Новороссийск - 8,19 млн тонн (2,16 млн тонн).

НК "Роснефть" в январе-мае 2019 года экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК "Транснефть" 45,93 млн тонн (в мае - 8,81 млн тонн), "Сургутнефтегаз"  - 12,99 млн тонн (2,96 млн тонн), "ЛУКОЙЛ"  - 8,52 млн тонн (2,07 млн тонн), "Газпром нефть" - 3,07 млн тонн (439,66 тыс. тонн), "Татнефть" - 4,13 млн тонн (237,31 тыс. тонн).

Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, за пять месяцев текущего года отгрузили в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" 6,21 млн тонн нефти (в мае - 1,36 млн тонн).

Транзит Казахстана в январе-мае 2019 года составил 6,72 млн тонн (в мае - 1,4 млн тонн), Туркмении - 647,38 тыс. тонн (257,64 тыс. тонн).

Российские нефтяные компании в январе-мае 2019 года снизили поставки нефти в страны ближнего зарубежья на 7,8% - до 6,96 млн тонн. Экспорт в Белоруссию снизился на 7,4% до 6,96 млн тонн нефти. В Узбекистан российские компании - в отличие от аналогичного периода прошлого года - нефть не поставляли.

 

 
 
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Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-мае 2019 года составил 102,05 млн тонн, что на 5,1% выше аналогичного показателя 2018 года, сообщается в...
 
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