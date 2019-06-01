"Ливерпуль" одержал победу в финальном матче Лиги чемпионов

Источник материала: Ежедневник



Фото: UEFA.com

Финальный матч Лиги чемпионов завершился победой «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом» со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Уже на первой минуте матча арбитр назначил пенальти в ворота «Тоттенхэма». Садио Мане делал передачу в штрафную, попав в руку Муссе Сиссоко. Восстановившийся после травмы Мохамед Салах с одиннадцатиметровой отметки пробил мимо вратаря соперника Уго Льориса.

Окончательный счет был установлен на 87-й минуте. Джеймс Милнер подал угловой с правого фланга, после удара ван Дейка мяч отскочил к Жоэлю Матипу, и камерунский защитник сделал передачу на Дивока Ориги. Бельгийский нападающий, вышедший на поле во втором тайме, послал мяч в дальний угол мимо Льориса. Ян Вертонген не успел заблокировать удар форварда.

Мерсисайдский клуб в шестой раз выиграл самый престижный клубный трофей Европы. Ранее «Ливерпуль» побеждал в Кубке/ Лиге чемпионов в 1977, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах. При этом команда завоевала первый трофей за семь лет, пишет РБК .