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"Ливерпуль" одержал победу в финальном матче Лиги чемпионов

02.06.2019 11:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

"Ливерпуль" одержал победу в финальном матче Лиги чемпионов

Фото: UEFA.com

Финальный матч Лиги чемпионов завершился победой «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом» со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Уже на первой минуте матча арбитр назначил пенальти в ворота «Тоттенхэма». Садио Мане делал передачу в штрафную, попав в руку Муссе Сиссоко. Восстановившийся после травмы Мохамед Салах с одиннадцатиметровой отметки пробил мимо вратаря соперника Уго Льориса.

Окончательный счет был установлен на 87-й минуте. Джеймс Милнер подал угловой с правого фланга, после удара ван Дейка мяч отскочил к Жоэлю Матипу, и камерунский защитник сделал передачу на Дивока Ориги. Бельгийский нападающий, вышедший на поле во втором тайме, послал мяч в дальний угол мимо Льориса. Ян Вертонген не успел заблокировать удар форварда.

Мерсисайдский клуб в шестой раз выиграл самый престижный клубный трофей Европы. Ранее «Ливерпуль» побеждал в Кубке/ Лиге чемпионов в 1977, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах. При этом команда завоевала первый трофей за семь лет, пишет РБК.

 
 
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Финальный матч Лиги чемпионов завершился победой «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом» со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
 
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