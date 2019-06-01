Ради визы нужно показать соцсети. Разбираемся в новых миграционных правилах США

Источник материала: KYKY

Госдепартамент США принял новые правила, по которым желающие попасть в Америку будут заполнять бланки заявлений на иммиграционные и неиммиграционные визы. Большинству придется показать визовым офицерам свои социальные сети. По информации TUT.by разбираемся в вопросе.



Новые правила вступили в силу вчера, 31 мая. Они затронут примерно 14,7 миллионов человек в год. Потому что будет действовать для большинства категорий виз: туристических, студенческих, рабочих. Но есть и исключения из правил – заявителям дипломатических виз и официальных делегаций сообщать о своих страницах в соцсетях не придется.



Что именно нужно будет показывать визовым офицерам США?



Данные о своих социальных сетях, адреса электронной почты, а также номера телефонов за последние пять лет. До вступления в силу новых правил, при подаче на визу нужно было указывать только текущий номер телефона и электронную почту. Информацию о социальных сетях требовали только у тех заявителей, которых проверяли дополнительно – например, потому что, они бывали в регионах, контролируемых террористическими группами.



А если я – аналоговый беларус, и у меня нет социальных сетей?



Отмечают, заявитель может указать в бланке заявления на визу, что не пользуется соцсетями. Но если он соврет, его ждут «серьезные последствия». В Госдепартаменте новые меры объяснили необходимостью «выявлять террористов, угрозы общественной безопасности и других опасных лиц», чтобы не пускать их в страну.



Например, в 2015 году администрацию уже экс-президента Америки Барака Обамы раскритиковали за мягкую проверку желающих попасть в США. Потому что выяснилось, что уроженка Пакистана Ташфин Малик, соучастница массового убийства в 2015 году в Сан-Бернардино в штате Калифорния, жертвами которого стали 14 человек, публиковала в своих соцсетях посты в поддержку террористов.