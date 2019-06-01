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В перестрелке в США погиб беларус

02.06.2019 10:33 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера, 31 мая, в американском городе Вирджиния-Бич случилась трагедия: сотрудник муниципального комплекса Public Works вошел в учреждение и открыл огонь по коллегам. По меньшей мере 12 человек погибли, еще пятеро получили ранения, передает Euronews. Стрелок был убит во время перестрелки с полицией, уточняет TUT.by. 

В числе погибших оказался беларус – 35-летний уроженец Могилева Александр Гусев, сообщает американское издание pilotonline.com.Александр эмигрировал в США в 2003 году. В США живет брат-близнец Александра Алексей Гусев и их мама – его отец остался в Беларуси. Как рассказал журналистам его близкий друг Игорь Мусин, он закончил американский колледж и получил степень бакалавра в гражданском строительстве. Первое время он работал на низкооплачиваемой должности в лесозаготовительной компании, а затем стал агентом по земельным участкам в муниципалитете Вирджинии-Бич. На этой должности он проработал девять лет.

Игорь уточнил, что за несколько месяцев до случившегося, они разговаривали с Александром на тему стрельбы в публичных местах: беларус сказал, что американское общество болеет и отравляет умы стрелков. «Когда они стреляют, они не думают о близких (жертв), они думают только о себе – эгоисты», – привел слова погибшего товарища Мусин.

Фото обложки из семейного архива Гусеевых, via pilotonline.com

 
Теги: Могилев
 
 
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Вчера, 31 мая, в американском городе Вирджиния-Бич случилась трагедия: сотрудник муниципального комплекса Public Works вошел в учреждение и открыл огонь по коллегам. По...
 
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