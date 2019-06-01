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В перестрелке в США погиб беларус
Источник материала: KYKY>
Вчера, 31 мая, в американском городе Вирджиния-Бич случилась трагедия: сотрудник муниципального комплекса Public Works вошел в учреждение и открыл огонь по коллегам. По меньшей мере 12 человек погибли, еще пятеро получили ранения,
Фото обложки из семейного архива Гусеевых, via pilotonline.com
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Вчера, 31 мая, в американском городе Вирджиния-Бич случилась трагедия: сотрудник муниципального комплекса Public Works вошел в учреждение и открыл огонь по коллегам. По...
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