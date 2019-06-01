Полуголая женщина прокомментировала свой забег на поле в финале Лиги чемпионов

Источник материала: Tut.by

Полуголая модель Кинси Волански, которая на 18-й минуте финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» выскочила на поле и совершила забег к центральному кругу, прокомментировала поступок в своем Инстаграме .

Она опубликовала видео своего забега, снятое с трибуны и сопроводила его подписью:

— Жизнь для того, чтобы жить. Делайте безумные вещи, которые запомнятся навсегда.

Там же опубликован ролик, на котором видно, как после выхода со стадиона стюард ведет по улице Волански в купальнике и с руками, отведенными за спину.

На 18-й минуте финала Лиги чемпионов на поле выбежала полуголая женщина. Кто она?

За первый час количество подписчиков американской модели выросло с 300 до 600 тысяч. После завершения матча число подписчиков продолжало расти на тысячу пользователей в минуту.