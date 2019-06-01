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Полуголая женщина прокомментировала свой забег на поле в финале Лиги чемпионов
Источник материала: Tut.by
Полуголая модель Кинси Волански, которая на 18-й минуте
Она опубликовала видео своего забега, снятое с трибуны и сопроводила его подписью:
— Жизнь для того, чтобы жить. Делайте безумные вещи, которые запомнятся навсегда.
Там же опубликован ролик, на котором видно, как после выхода со стадиона стюард ведет по улице Волански в купальнике и с руками, отведенными за спину.
За первый час количество подписчиков американской модели выросло с 300 до 600 тысяч. После завершения матча число подписчиков продолжало расти на тысячу пользователей в минуту.
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Полуголая модель, которая в финале Лиги чемпионов выскочила на поле и совершила забег к центральному кругу, прокомментировала поступок.
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