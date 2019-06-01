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Полуголая женщина прокомментировала свой забег на поле в финале Лиги чемпионов

02.06.2019 11:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полуголая модель Кинси Волански, которая на 18-й минуте финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» выскочила на поле и совершила забег к центральному кругу, прокомментировала поступок в своем Инстаграме.

Она опубликовала видео своего забега, снятое с трибуны и сопроводила его подписью:

— Жизнь для того, чтобы жить. Делайте безумные вещи, которые запомнятся навсегда.

Там же опубликован ролик, на котором видно, как после выхода со стадиона стюард ведет по улице Волански в купальнике и с руками, отведенными за спину.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

STREAKING THE CHAMPIONS LEAGUE! Life is for living, do crazy things that you will remember forever

Публикация от Kinsey Wolanski (@kinsey_sue) 1 Июн 2019 в 4:43 PDT

На 18-й минуте финала Лиги чемпионов на поле выбежала полуголая женщина. Кто она?

За первый час количество подписчиков американской модели выросло с 300 до 600 тысяч. После завершения матча число подписчиков продолжало расти на тысячу пользователей в минуту.

 
 
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Полуголая модель, которая в финале Лиги чемпионов выскочила на поле и совершила забег к центральному кругу, прокомментировала поступок.
 
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