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«Ежедневник»: Малая родина Лукашенко осталась без инноваций

02.06.2019 10:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госконтроль озаботился состоянием региона.

За последние 10 лет в Могилевской области не создано ни одного производства, выпускающего новую для мирового рынка продукцию. Об этом свидетельствуют данные аудита, который провел Комитет государственного контроля, пишет «Ежедневник».

Согласно данным проверки, Могилевской областью в Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы включено лишь 11 инвестпроектов, реализуемых предприятиями Могилевской области, в Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы – вообще только 5, что составляет 0,1% от общего количества организаций области и 0,7% – от числа организаций промышленности, сообщила пресс-служба КГК.

Региональной научно-технической программой «Инновационное развитие Могилевской области» на 2016-2020 годы запланировано к реализации в 2017-2019 годах лишь одно мероприятие в сфере научно-технической деятельности – создание новых сортов пшеницы и внедрение производства оригинальных семян. Однако это мероприятие из-за отсутствия источника финансирование пока не реализуется.

Более половины (7 из 11) включенных в госпрограмму инвестпроектов реализуются ненадлежащим образом, средства на их финансирование, в том числе бюджетные, израсходованы неэффективно.

В частности, своевременно не обеспечен выход на проектную мощность производства шин с посадочным диаметром 57 и 63 дюйма в ОАО «Белшина» (срок – 2017 год), а также охлажденной рыбы в термоусадочной пленке в модифицированной газовой среде в быховском ОАО «Форелевое хозяйство «Лохва» (июнь 2018 года). Так и не состоялся ввод в эксплуатацию производств strech hood пленки с флексографической печатью и разделительной пленки с тиснением в осиповичском ООО «Техсоюз Полюс» (ноябрь 2017 года), полножирной экструдированной сои в шкловском ООО «ЗЕРНОВА» (апрель 2017 года.).

В белыничском ОАО «ПМК-83 Водстрой» 638,7 тыс. рублей из инновационного фонда облисполкома израсходованы на организацию производства теплоизоляционных и стеновых изделий на основе вспененного жидкого стекла, выпуск которых признан нецелесообразным. В настоящее время ОАО находится в процедуре ликвидации. Экономическим судом Могилевской области принято решение о взыскании израсходованных средств инновационного фонда.


Комитетом госконтроля Могилевской области во взаимодействии с комитетом экономики облисполкома пресечено выделение ООО «Спецлит» более 380 тыс. рублей средств инновационного фонда облисполкома на реализацию инвестпроекта по производству отливок из чугуна и стали методом точного чугунного и стального литья по газифицируемым моделям, поскольку была превышена предусмотренная бизнес-планом потребность в бюджетных ассигнованиях.

В последние годы в Могилевской области снижается удельный вес инновационно активных организаций промышленности (в 2016 году – 16%, в 2017 году – 15,7%). Как результат, уменьшились объемы оказания услуг инновационного характера (в 2017 году – в 8,6 раза к уровню 2016 года) и поставок инновационной продукции (на 7,2%), в том числе на экспорт (соответственно в 8,9 раза и на 10,4%).

Коллегией Комитета госконтроля подготовлены предложения для принятия мер реагирования.

 
 
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Госконтроль озаботился состоянием региона.
 
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