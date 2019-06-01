БТ сняло мини-фильмы к 25-летию независимости Беларуси — хотя ей не 25 лет









reform.by Десять мини-фильмов подготовило Агентство теле новостей , презентация проекта пройдет 2 июня в программе «Главный эфир» на канале «Беларусь-1», пишет





Героями проекта стали десять молодых 25-летних людей. Они после просмотра фильма о независимости Беларуси отвечают на вопросы журналистов о своем прошлом и о том, как оно связано с прошлым страны, все это сопровождают кадры телехроники. Таким образом, по словам руководителя проекта Руслана Туркова, телезрители пошагово вспомнят о том, через что прошла Беларусь на пути к независимости, взглянут на эти события глазами беларусов, рожденных в 1994 году.





«Этот год юбилейный для нашей страны. Ровно 25 лет назад Беларусь выбрала путь независимого развития и по сей день придерживается этого курса, став известным миролюбивым игроком на политической арене, родиной выдающихся спортсменов и творцов, одним из лидеров в IT-сфере», — говорится в релизе.





Однако нужно отметить, что на самом деле независимости Беларуси вовсе не 25 лет — а на несколько лет больше. Принято отсчитывать независимость нашей страны от 27 июля 1990 года, когда Верховным советом БССР была принята Декларация о государственном суверенитете Республики Беларусь, которая провозгласила «полный государственный суверенитет Республики Беларусь как верховенство, самостоятельность и полноту государственной власти республики в границах её территории, правомочность её законов, независимость республики во внешних отношениях». Есть также мнения, что отсчет независимости нужно вести с 25 августа 1991 года, когда названная декларация получила статус конституционного закона. В любом случае выходит, что реальной и официальной независимости Беларуси или 28, или 29 лет, но никак не 25.









А в 1994 году, от которого решили считать историю Республики Беларусь в Белтелерадиокомпании, произошло лишь два события, которые оказали определенное влияние на независимость нашей страны. Это принятие Верховным советом15 марта Конституции РБ и избрание на пост президента Александра Лукашенко 10 июля.





Можно только догадываться, какую именно из этих дат на БТ считают началом независимости страны. Но 15 марта давно прошло, а 10 июля еще впереди. Мини-фильмы проекта будут показывать на «Беларусь-1» до 3 июля.



