Беларусь не попала в рейтинг самых конкурентоспособных экономик мира

Список IMD World Competitiveness Rankings возглавил Сингапур. За год эта страна "взлетела" в рейтинге на две строчки. Он занял первое место впервые с 2010 года. Прошлогодний лидер, США, наоборот потерял две позиции и опустился на третье место. Вторым, как и в прошлом году, стал Гонконг.





В первую десятку также вошли Швейцария, Объединенные Арабские эмираты, Нидерланды, Ирландия, Дания, Швеция и Катар. Самый значительный скачок за год сделала Саудовская Аравия, поднявшаяся на 13 строчек с 39-го на 26-е место. Самое резкое падение продемонстрировала Чили – за год страна опустилась на семь позиций с 35-го на 42-е место.





В рейтинг вошли все страны-соседи Беларуси. Так Литва в списке заняла 29-е место, Польша - 38-е, Латвия - 40-е, Россия - 45-е, а Украина - 54-е.





Всего в рейтинг включено 63 страны. На последнем месте, как и в прошлом году, находится Венесуэла. Предпоследнее место досталось Монголии.







