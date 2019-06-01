Новые президенты Литвы и Латвии: о России, русском языке, национализме и европейскости

Россия - агрессор, русский язык - хорошо. Интервью с новым президентом Литвы





Науседа пришел в политику из частного банковского сектора. Он называет себя независимым кандидатом, его не поддерживала ни одна партия, а все 130 тысяч евро пожертвований на избирательную кампанию Науседа получил от частных лиц.





Единственная связь с политикой - работа с экс-президентом Литвы Валдасом Адамкусом. Они познакомились в 2003 году, во время предвыборной кампании Адамкуса, Науседа был его внештатным советником. Избранный президент Литвы признает влияние предшественника.





"Все эти годы мы поддерживаем теплые и дружественные отношения, он [Адамкус] дает мне некоторые советы. Как человек он мне очень симпатичен, мне близки те принципы, которые он внес в политику - взаимное уважение, поиски компромиссов", - сказал Науседа Русской службе Би-би-си.





Адамкус провел большую часть жизни в США, после чего вернулся в Литву и дважды становился ее президентом (1998-2003-е и 2004-2009 годы), участвовал в разрешении украинского кризиса 2004 года и получил репутацию политика, активно продвигавшего принципы западной демократии на постсоветском пространстве.





Заниматься экспортом демократии на постсоветском пространстве Науседа не собирается: "Я думаю, что сами люди Украины и других стран должны решать эту проблему, вряд ли экспорт какой-то демократии - лучшая альтернатива. Но делиться теми приобретениями, которые получила Литва со вступлением в ЕС... Это западные ценности - мы должны делиться, а люди сами решат".





"Россия - агрессор"





Россию избранный президент Литвы считает агрессором из-за аннексии Крыма и на востоке Украины.





"Это неприемлемо. Моя политика в отношении России вряд ли изменится, - рассказал он. - Вряд ли возможно поддерживать теплые отношения со страной, которая, к сожалению, сейчас является агрессором по отношению к Украине".





Жители России, добавил он, не должны считать Литву врагом.





"Хотелось бы не использовать такие термины, которые... были бы неприятны для людей России. Если мы используем сильные термины, это еще и передается через СМИ России в таком виде, что складывается имидж Литвы как врага, - пояснил он. - Думаю, люди должны общаться, обмениваться опытом... Хотелось бы побольше видеть в Литве спектаклей прекрасного русского театра, классической музыки".





Науседа не считает русский язык частью политики, называет его "приобретением" и готов говорить с журналистами в том числе по-русски - многие балтийские политики не делают этого по принципиальным соображениям.





"Было бы очень наивно связывать язык с геополитикой, если со мной хотят общаться на русском языке, я пробую это делать. Навыки немного уменьшились - не так много поводов говорить на русском, - сказал Би-би-си избранный президент Литвы. - Когда некоторые люди говорят, может лучше общаться на английском языке, я тогда спрашиваю: а вы читаете Достоевского на английском? Наверное, если вы можете говорить на обоих языках, вы хотели бы читать Достоевского на русском".





Либеральное равенство





Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Науседа признает себя либеральным экономистом





Внешняя политика не была в центре избирательной кампании Науседы. В Литве он в первую очередь известен как экономист: в начале 90-х вел экономическую колонку в литовской газете, работал в совете по конкуренции, входил в правление Банка Литвы, был главным экономистом банка SEB, активно комментировал в СМИ экономические вопросы.





В начале 90-х Науседа учился в Германии - говорит, именно там он заразился идеями свободного рынка и либеральной экономики.





"Там я понял, что западный образ жизни, рыночная экономика являются именно тем путем, который не вызывает ни малейших сомнений, а между тем имевшие место наивные мысли о каком-то срединном или третьем пути - полный абсурд. Мои западные взгляды сегодня только усиливаются", - цитирует Науседу литовский сайт Delfi.





Науседа признает себя либеральным экономистом по отношению к частной собственности: государственная собственность должна быть только там, где есть монополия.





"Что касается регулирования, то я скорее консервативен, чем либерален. Я вижу, что социальная дифференциация в Литве не исчезает с экономическим ростом. Я поддерживаю активную роль государства в регулировании, поддерживаю прогрессивные налоги - это, наверное, относит меня в социал-демократической части", - сказал Науседа Би-би-си.





Борьба с социальным неравенством и различиями в уровне жизни в регионах страны стали центральной частью предвыборной кампании Науседы.









Католики, геи и женщины





В социальных вопросах Науседа, скорее, консервативен - однополые браки он не поддерживает, считает, что пока лучше остановится на партнерских отношениях.





"Я за права человека. Но я вижу, что наша католическая общественность пока не готова. Я не хотел бы, чтобы этот процесс был искусственно активизирован, чтобы этим людям жилось еще хуже, чем до принятия этого решения", - объяснил избранный президент Литвы.





А вот рост роли женщин во власти он поддерживает - говорит, это влияние скандинавских банков, в которых он проработал 19 лет: "Ненормально, когда в нашем правительстве одни мужчины".





***

Эгилс Левитс: национализм и европейскость. Новый президент Латвии рассказал о себе





Латвия - парламентская республика, поэтому круг полномочий президента ограничен. У главы государства есть право законодательной инициативы, он может приостановить принятие закона, инициировать роспуск парламента.





Президента выбирает парламент: "за" должен проголосовать как минимум 51 депутат из 100 (а не простое большинство). В этом году голосование впервые было открытым. За Эгилса Левитса проголосовал 61 депутат.













С третьей попытки





Впервые имя Левитса в качестве потенциального кандидата на пост главы государства прозвучало в 2007 году, однако свою кандидатуру тогда он отозвал.





В 2015 году Левитс был кандидатом в президенты от националистической партии "Национальное объединение". В 2019 году он стал единым кандидатом от коалиции.





В беседе с Русской службой Би-би-си Эгилс Левитс сказал, что на его работу политическая поддержка влиять не будет: "Я беспратийный, буду объективным и независимым".

Себя Левитс считает национально настроенным центристом с либеральными и социально ориентированными взглядами.





"Есть области, в которых я настроен социально: социальное неравенство надо уменьшать, государство должно поддерживать малообеспеченных. Но я либерал в том смысле, что современная демократия и современная конституция либеральны по сути, потому что подразумевают гражданские свободы", - рассказывает Левитс.





"Я консервативен, постолько считаю, что новые идеи надо проверить - лучше ли они старых. Я национален. Думаю, что в современном мире очень важна национальная идентичность, которая помогает сформировать связь с государством. - говорит президент. - Я за единый государственный язык и единую школьную систему".





Около 40% жителей Латвии считают своим родным языком русский. Около 30% называют себя русскими.









Германский латыш





Левитс родился в Риге в 1955 году, учился в русской школе. В 70-х с семьей переехал в Германию, там получил образования юриста. Уже в конце 80-х он включился в политическую жизнь Латвии, стал активистом движения за восстановление независимости - Атмоды.





Левитс - автор проекта декларации о восстановлении независимости, был министром юстиции в начале 90-х, депутатом парламента, послом Латвии в Германии, Австрии и Швейцарии, стал первым представителем страны в Европейском суде по правам человека.





Последние 15 лет новоизбранный президент занимал должность судьи Суда Европейского союза, жил в Люксембурге. Оторванным от Латвии Левитс себя не считает: "В современном мире с его коммуникациями это не проблема. Я все это время участвовал в социальной, политической и правовой жизни страны".









Всё как в ЕС





Отношения с соседями, в том числе с Россией, Левитс собирается формировать на основе принципов добрососедства и соблюдения международных норм. Россия, по его словам, эти нормы нарушает на Украине и в Грузии.





Выходить за рамки общеевропейской линии по отношению к восточным соседям он не намерен - так, по словам Левитса, позиция Латвии будет сильнее. "Я полностью согласен с позицией ЕС", - говорит он, отвечая на вопрос о российской агрессии.





Он готов отправиться в Москву, как это сделала президент Эстонии Керсти Кальюлайд - если были бы сигналы, что это может дать какой-то результат.





"Если нужна дипломатическая работа, то, конечно. А просто съездить поговорить - стране от этого никакой пользы", - признается в беседе новоизбранный президент.





Левитс не поддерживал идею о том, что Латвия должна быть мостом между Западом и Востоком. "Никакого моста. Мы - Запад. На мосту или под мостом пускай сидят другие. Мы - часть Запада", - цитирует Левитса сайт его сторонников.





Заниматься экспортом демократии на постсоветском пространстве он не намерен, говорит, что импульс должен идти изнутри, а простой экспорт, по его мнению, - не слишком удачное занятие.









Авторитетный юрист





Эгил Левитс - безусловный авторитет в латвийских юридических кругах, он участвовал в разработке Уголовно-процессуального закона и закона о государственном управлении.





На посту президента Левитс намерен заниматься вопросами сплочения общества: как по этнической, так и по социальной линии. Он считает, что в Латвии довольно мало внимания уделяется борьбе с домашним насилием, которое, как правило, обращено против женщин и детей. Тут, по его словам, надо было бы работать больше.





А вот брак он считает союзом между мужчиной и женщиной.









Латвия - страна латышей?





Пять лет назад латвийский парламент принял преамбулу к конституции, которая спровоцировала волну скандалов. Автором преамбулы был Эгилс Левитс.





В ней говорится о создании латвийского государства "для гарантирования существования и развития латышской нации, культуры и языка". Парламентская оппозиция и ряд общественных деятелей восприняли эти слова как основание для создания двух сортов жителей Латвии: латыши и не-латыши.





По мнению Левитса, праздновать 9 мая День Победы неправильно. "Для нас, латышей, эта война закончилась только в 1990-1991 году", - говорит он





"Политически легитимизируется концепция о том, что формально все граждане равны, но некоторые равнее. Те, кто принадлежат к латышскому народу, это первый сорт. Второй - все остальные", - говорил тогда Русской службе Би-би-си депутат сейма и правозащитник Борис Цилевич.





Левитс не считает, что Латвия - страна латышей: "Нет, Латвия - страна граждан Латвии".





Новоизбранный президент подчеркивает: "Латвия - единственная страна, которую латыши считают своим домом". Он полагает, что раскалывать общество на разные национальности нельзя.





"Мы все - граждане Латвии, у нас есть общий язык, но есть часть, у которых есть еще один язык - если, например, на нем говорят дома", - говорит президент.





По его словам, это надо поддерживать, но не ценой общего языка и культуры: "Не может быть ситуации, когда люди не понимают по-латышски. Я против такой изоляции".





Говорить по-русски Левитс готов, например, на каком-то русском культурном мероприятии - это, по его словам, было бы вежливо. В остальном он предпочитает общаться на государственном языке.





9 мая Левитс празднует День Европы - об этом он напомнил бы всем латвийцам, которые празднуют День Победы. "Для нас, латышей, эта война закончилась только в 1990-1991 году", - сказал он в интервью газете NRA.