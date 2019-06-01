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БФФ: Марцел Личка - лучший тренер мая

02.06.2019 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По итогам опроса, проведенного Белорусской федерацией футбола, лучшим тренером мая "Высшей лиги 2019" стал Марцел Личка ("Динамо-Брест"), пишет pressball.by.



Механизм выбора лучшего тренера месяца: изданиям для голосования были предложены четыре главных тренера, которые, по мнению БФФ, проявили себя наиболее ярко в прошедшем месяце.

В апреле ими стали:

Сергей Ясинский — "Витебск"

Сергей Ташуев — "Шахтер" (Солигорск)

Марцел Личка — "Динамо-Брест"

Сергей Яромко — "Городея"

Марцел Личка набрал 37 из 44 возможных баллов и стал лучшим тренером мая "Bысшей лиги 2019".


 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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По итогам опроса, проведенного Белорусской федерацией футбола, лучшим тренером мая "Высшей лиги 2019" стал Марцел Личка ("Динамо-Брест"), пишет pressball.by.
 
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