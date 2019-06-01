БФФ: Марцел Личка - лучший тренер мая









Механизм выбора лучшего тренера месяца: изданиям для голосования были предложены четыре главных тренера, которые, по мнению БФФ, проявили себя наиболее ярко в прошедшем месяце.





В апреле ими стали:





Сергей Ясинский — "Витебск"





Сергей Ташуев — "Шахтер" (Солигорск)





Марцел Личка — "Динамо-Брест"





Сергей Яромко — "Городея"





Марцел Личка набрал 37 из 44 возможных баллов и стал лучшим тренером мая "Bысшей лиги 2019".



