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Лукашенко 25. Куда он нас завел?

02.06.2019 10:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Повод для празднования есть, но праздничных улыбок не хватает. Руководители стран, входящих в Евразийский экономический союз, отметили в Нур-Султане пять лет с момента подписания Договора о ЕАЭС. Для белорусского руководителя это не единственная годовщина этом году. В декабре истекает 20 лет с момента подписания Договора о создании Союзного государства, а уже в июле – 25 лет с того дня, как Лукашенко стал президентом Беларуси.

Лукашенко 25. Куда он нас завел?
Пять лет для каждого союза – достаточный срок, чтобы сделать первое подведение итогов и поделиться наблюдениями, передает "Белсат".

«Евразийский экономический союз имеет авторитет на международной арене. Иногда мы слышим, читаем да сами говорим, что с нами якобы не хотят сотрудничать. Просто завидуют», – уверяет Александр Лукашенко.

Чрезвычайно позитивная оценка. Но буквально в марте во время «Большлго разговора» глава Беларуси оценивал ЕАЭС совсем иначе:

«Я больших надежд не имею в плане нашего Евразийского экономического союза».

Изменилось ли что-то за это время? Вряд ли. Разные, а иногда противоположные мнения для различных аудиторий – давно и хорошо известный стиль внешней политики Александра Лукашенко. Что касается реальной оценки ЕАЭС, то эксперты не сомневаются.

Валерий Карбалевич, политический обозреватель:

«Евразийский экономический союз – это, согласно проекту России, программа геополитическая. Смысл ее в том, чтобы Россия могла влиять на постсоветское пространство, держать его под контролем».


Настоящим союзом трудно назвать и так называемое Союзное государство России и Беларуси, которое в этом году отмечает 20-летний юбилей.

«Это был 1999 год, когда в России президентом был старый, больной, непопулярный Ельцин, а в Беларуси тогда на подъеме был молодой, энергичный, харизматичный Лукашенко», – вспоминает Валерий Карбалевич.

Планы Лукашенко возглавить новое образование перечеркнул также молодой и не менее энергичный преемник Бориса Ельцина. С тех пор Беларусь под руководством Лукашенко получила множество экономических преференций, что привело к существенной зависимости белорусской экономики от Кремля.

Как считает Карбалевич, Россия, которая была долгое время главным спонсором и главным источником выживания белорусского режима, сегодня становится источником определенных проблем. Проблем и конкретных угроз.

Угроза стала очевидной после аннексии Крыма Россией и начала вооруженного конфликта на Донбассе, инспирированного Москвой. Появились вопросы, станет ли Беларусь следующей.

Александр Сытин, политолог Центра политических исследований Северной и Восточной Европы, Россия:

«С точки зрения России, Беларусь – это не отдельный народ, и не отдельная территория. А Союзное государство – это так, какая-то проформа. Поэтому при малейшей угрозе, попытке Беларуси каким-то образом отойти к Западу, возможны абсолютно любые сценарии. Может, кроме реальных танков на Минск».

Тем не менее российская агрессия в Украине заставила искать Александра Лукашенко другие точки опоры во внешней политике. Мастер балансирования взял на себя роль миротворца в российско-украинском конфликте и уговорил стороны провести в Минске мирные переговоры.

Дмитрий Громаков, социолог, руководитель исследовательских проектов украинского центра «РАНД»:

«Да, мы благодарны Лукашенко за эту площадку и за те условия, чтобы эти встречи в принципе состоялись. Но сказать, что он играет какую-то роль, – это достаточно условно».

Так или иначе, роль миротворца принесла главе Беларуси конкретные дивиденды. В 2015 году Евросоюз приостановил санкции против Лукашенко, а через год окончательно удалил его из своего черного списка и начал приглашать на Запад. 1 сентября главу Беларуси ждут в Польше, где состоятся памятные торжества, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.


Камиль Клысиньски, аналитик польского Центра восточных исследований, полагает:

«Принятие приглашения в Гданьск 1 сентября, тогда как Владимир Путин такого приглашения не получил, с достоверностью было бы переломным событием. Оно бы показало, что Александр Лукашенко думает серьезно, очень серьезно, беспрецедентно серьезно о развитии отношений с Западом, в том числе с Польшей».

Улучшения отношений с Минском ждут не только в Варшаве. Уже несколько лет между Беларусью и Литвой происходит острый спор вокруг строительства Островецкой АЭС, которую Вильнюс прямо называет проектом Кремля. В Литве также готовятся к важному мероприятию, куда теоретически может приехать и Лукашенко.

Витис Юрконис, литовский политолог, проектный директор «Freedom House»:

«Перезахоронение Кастуся Калиновского осенью может быть какой-то лакмусовой бумажкой относительно того, есть ли какой-то потенциал двигаться дальше, будут ли какие-то предложения со стороны Минска – не риторические, а в плане реальных шагов».


Глава Беларуси имеет целое лето, чтобы поразмыслить над приглашением и определенных изменениях во внешней политике. Тем более 20 июля он отметит ровно 25 лет с тех пор, как первый раз присягнул на Конституции Беларуси и пообещал верно служить белорусскому народу.

«Я бы пожелал Александру Лукашенко вернуть белорусским гражданам право выбора, потому что именно это является фундаментом белорусской независимости», – говорит Витис Юрконис.

Аналитик Камиль Клысиньски:

«Может… Я бы пожелал, чтобы он больше открылся на Запад. Хотя бы в смысле понимания Запада. Запад не ожидает молниеносной смены ориентации Беларуси или европейской интеграции. Тем более сам Евросоюз не готов к такому шагу. Я бы желал ему большего понимания тех процессов, которые происходят на Западе, и верного понимания намерений Запада…»

Которые существенно отличаются от намерений Кремля и его попыток в почти ультимативной форме принудить официальный Минск к более глубокой интеграции и абсолютной покорности. Четверть века, ибо столько Лукашенко единолично управляет Беларусью, – достаточно длительное время, чтобы понять это и сделать соответствующие выводы.

 
Теги: Минск
 
 
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Повод для празднования есть, но праздничных улыбок не хватает. Руководители стран, входящих в Евразийский экономический союз, отметили в Нур-Султане пять лет с...
 
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