Лукашенко 25. Куда он нас завел?

"Белсат" . Пять лет для каждого союза – достаточный срок, чтобы сделать первое подведение итогов и поделиться наблюдениями, передает





«Евразийский экономический союз имеет авторитет на международной арене. Иногда мы слышим, читаем да сами говорим, что с нами якобы не хотят сотрудничать. Просто завидуют», – уверяет Александр Лукашенко.





Чрезвычайно позитивная оценка. Но буквально в марте во время «Большлго разговора» глава Беларуси оценивал ЕАЭС совсем иначе:





«Я больших надежд не имею в плане нашего Евразийского экономического союза».





Изменилось ли что-то за это время? Вряд ли. Разные, а иногда противоположные мнения для различных аудиторий – давно и хорошо известный стиль внешней политики Александра Лукашенко. Что касается реальной оценки ЕАЭС, то эксперты не сомневаются.





Валерий Карбалевич, политический обозреватель:





«Евразийский экономический союз – это, согласно проекту России, программа геополитическая. Смысл ее в том, чтобы Россия могла влиять на постсоветское пространство, держать его под контролем».









Настоящим союзом трудно назвать и так называемое Союзное государство России и Беларуси, которое в этом году отмечает 20-летний юбилей.





«Это был 1999 год, когда в России президентом был старый, больной, непопулярный Ельцин, а в Беларуси тогда на подъеме был молодой, энергичный, харизматичный Лукашенко», – вспоминает Валерий Карбалевич.





Планы Лукашенко возглавить новое образование перечеркнул также молодой и не менее энергичный преемник Бориса Ельцина. С тех пор Беларусь под руководством Лукашенко получила множество экономических преференций, что привело к существенной зависимости белорусской экономики от Кремля.





Как считает Карбалевич, Россия, которая была долгое время главным спонсором и главным источником выживания белорусского режима, сегодня становится источником определенных проблем. Проблем и конкретных угроз.





Угроза стала очевидной после аннексии Крыма Россией и начала вооруженного конфликта на Донбассе, инспирированного Москвой. Появились вопросы, станет ли Беларусь следующей.





Александр Сытин, политолог Центра политических исследований Северной и Восточной Европы, Россия:





«С точки зрения России, Беларусь – это не отдельный народ, и не отдельная территория. А Союзное государство – это так, какая-то проформа. Поэтому при малейшей угрозе, попытке Беларуси каким-то образом отойти к Западу, возможны абсолютно любые сценарии. Может, кроме реальных танков на Минск».





Тем не менее российская агрессия в Украине заставила искать Александра Лукашенко другие точки опоры во внешней политике. Мастер балансирования взял на себя роль миротворца в российско-украинском конфликте и уговорил стороны провести в Минске мирные переговоры.





Дмитрий Громаков, социолог, руководитель исследовательских проектов украинского центра «РАНД»:





«Да, мы благодарны Лукашенко за эту площадку и за те условия, чтобы эти встречи в принципе состоялись. Но сказать, что он играет какую-то роль, – это достаточно условно».





Так или иначе, роль миротворца принесла главе Беларуси конкретные дивиденды. В 2015 году Евросоюз приостановил санкции против Лукашенко, а через год окончательно удалил его из своего черного списка и начал приглашать на Запад. 1 сентября главу Беларуси ждут в Польше, где состоятся памятные торжества, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.









Камиль Клысиньски, аналитик польского Центра восточных исследований, полагает:





«Принятие приглашения в Гданьск 1 сентября, тогда как Владимир Путин такого приглашения не получил, с достоверностью было бы переломным событием. Оно бы показало, что Александр Лукашенко думает серьезно, очень серьезно, беспрецедентно серьезно о развитии отношений с Западом, в том числе с Польшей».





Улучшения отношений с Минском ждут не только в Варшаве. Уже несколько лет между Беларусью и Литвой происходит острый спор вокруг строительства Островецкой АЭС, которую Вильнюс прямо называет проектом Кремля. В Литве также готовятся к важному мероприятию, куда теоретически может приехать и Лукашенко.





Витис Юрконис, литовский политолог, проектный директор «Freedom House»:





«Перезахоронение Кастуся Калиновского осенью может быть какой-то лакмусовой бумажкой относительно того, есть ли какой-то потенциал двигаться дальше, будут ли какие-то предложения со стороны Минска – не риторические, а в плане реальных шагов».









Глава Беларуси имеет целое лето, чтобы поразмыслить над приглашением и определенных изменениях во внешней политике. Тем более 20 июля он отметит ровно 25 лет с тех пор, как первый раз присягнул на Конституции Беларуси и пообещал верно служить белорусскому народу.





«Я бы пожелал Александру Лукашенко вернуть белорусским гражданам право выбора, потому что именно это является фундаментом белорусской независимости», – говорит Витис Юрконис.





Аналитик Камиль Клысиньски:





«Может… Я бы пожелал, чтобы он больше открылся на Запад. Хотя бы в смысле понимания Запада. Запад не ожидает молниеносной смены ориентации Беларуси или европейской интеграции. Тем более сам Евросоюз не готов к такому шагу. Я бы желал ему большего понимания тех процессов, которые происходят на Западе, и верного понимания намерений Запада…»



