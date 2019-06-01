Как остаться президентом без выборов? Новая Конституция обнулит президентский срок

Заявление Лукашенко о возможном принятии новой Конституции не случайно, считает лидер Беларуской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов. Политик нарисовал свой сценарий «политической вакханалии», который кардинально отличается от официального: в ноябре 2019 года проводятся парламентские выборы, к ним пристегивается референдум по изменению Конституции (президентский срок увеличивается до семи лет). Лукашенко продлевает себе президентские полномочия до 2026 года, без проведения выборов в 2020 году.





Как ни крути, такой сценарий объясняет многие нестыковки в поведении властей.





Беларускай праўдзе . Подробности – в интервью Игоря Борисова





– При анализе ситуации и прогнозировании возможных сценариев такой вариант хоть и режtn слух, однако более чем имеет право на существование.





Я представляю себе, как Александр Григорьевич обставит Владимира Владимировича с его «проблемой 2024» сняв с повестки дня сценарий при котором Беларусь объединяется с Россией в союзное государство, руководителем которого становится Путин. За сценарий по увеличению президентского срока ранее уже выступал Олег Гайдукевич, который, как я считаю, озвучивал и делал информационный вброс в СМИ продвигая далеко не свою позицию.





При подготовке новой редакции Конституции возможно будет заложено увеличение президентского срока до 7 лет, введётся смешанная (мажоритарно-пропорциональная) система выборов плюс добавляются различные мелочи – и Александру Лукашенко в 2020 году не понадобятся никакие президентские выборы. Практика 1996 года показывает: как только принимается новая Конституция, президентские полномочия начинают свой новый отсчет с момента принятия Конституции. Мне кажется, политический момент дает неограниченные возможности, чтобы воспользоваться уже проверенным вариантом.









Прецедент есть: в 1996 году провели референдум по Конституции, и президентским указом ввели ее в действие.





Проведение президентских выборов в 2020 году – выборы под давлением России с непредсказуемым финалом. А тут, как ни крути, семь лет и до 2026 года свободен. И тогда никакие «проблемы 2024» Лукашенко не страшны. Кстати, он анонсировал возможные изменения Конституции во время «Большого разговора с президентом». Думаю, что уже тогда власти активно искали пути реализации такого сценария, позволяющего и остаться у власти, и продавить новый вариант Конституции соответствующей духу време





Беларуская власть консервативна. Она только сейчас начинает использовать информационные технологии, однако их использование хоть уже и облегчает в некоторых местах жизнь обычных беларусов на построение и развитие свободного общества не рассчитано. Технологии и свободу не нужно путать.





- Для реализации описанного вами сценария референдум нужно проводить уже в 2019 году…





– Естественно. 4 из 9 разделов Конституции могут быть изменены только на референдуме. Вопрос об увеличении президентского срока решается только через референдум. Думаю, что после фактической отмашки президента теперь власти будут работать только на ускорение процесса. Объявить референдум можно за три месяца до его проведения, технически и технологически провести его вместе с парламентскими выборами очень просто.





Уже даже можно спрогнозировать изменения, которые могут быть вынести на референдум.





Первый вопрос, который удовлетворит международное сообщество, – отмена (мораторий) смертной казни, после чего Беларуси открывается дорога в Совет Европы. Европа оценит отмену смертной казни как безусловный прогресс.





А для оппозиции предложат выборы по смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе, с однопалатным парламентом, в котором будет более 200 депутатских мест.









Мне кажется, это самый оптимальный сценарий для властей. И не понадобятся президентские выборы в 2020 году. Таким ходом нивелируется роль не только лидеров оппозиции, которые будут использовать парламентскую кампании для разогрева перед президентской, но и назначенных депутатов. Власти нейтрализуют угрозы появления потенциальных лидеров в оппозиционной среде после кампании 2019 года. А если они и появится, то перспектива борьбы за президентское кресло отодвинется до 2026 года.











