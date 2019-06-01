Сжечь, отравить, скормить псам. Выдуманные и реальные казни в КНДР









"Радио Свобода" . Власти Южной Кореи заявляют, что у них нет никаких достоверных подтверждений информации о недавних казнях. Однако, как утверждает источник южнокорейской газеты "Чосон ильбо", первой запустившей эту новость , по приказу Ким Чен Ына в марте 2019 года на военном аэродроме Мирим на окраине Пхеньяна были казнены спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль и еще четыре сотрудника Министерства иностранных дел Северной Кореи. Их обвинили в шпионаже в пользу США, передает





Одновременно, по информации издания, главу отдела ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам воссоединения с Югом Ким Ён Чхоля выслали на каторжные работы в концлагерь для политзаключенных в северной провинции Чагандо с целью "перевоспитания".

Авторы расследования в газете "Чосон ильбо" указывают, что весной этого года северокорейские СМИ стали очень часто употреблять такие выражения, как "антиреволюционная деятельность", "предательство" и "народное осуждение", которые всегда появляются во время кампаний по "чистке рядов". Например, именно такими словосочетаниями пресса КНДР пестрела во время начала волны репрессий 2013 года, когда Ким Чен Ын отдал приказ казнить своего дядю Чан Сон Тхэка, долгое время считавшегося вторым человеком в партии при еще молодом диктаторе.





У "Чосон ильбо" есть сведения, что в опалу сейчас попала даже всесильная младшая сестра северокорейского диктатора Ким Ё Чжон, директор отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Она считается "правой рукой" и "серым кардиналом" Ким Чен Ына, особенно во внешнеполитических вопросах. Ким Ё Чжон всегда находилась рядом со старшим братом во время всех его последних встреч и переговоров с лидерами других государств – а сегодня она якобы помещена под домашний арест.

По сообщению "Чосон ильбо", в концлагерь также отправлена Шин Хе Ён, давняя личная переводчица Ким Чен Ына. Ее обвинили в том, что она "запятнала репутацию лидера КНДР", допустив неверные трактовки и ошибки в переводе заявлений Дональда Трампа и ответов Ким Чен Ына. Как пишет издание, ссылаясь на неизвестные "дипломатические источники", Шин Хе Ён, например, почему-то не перевела новое предложение Ким Чен Ына в тот момент, когда Трамп резко решил прервать беседу, заявив "сделка не заключена", и покидал зал переговоров.

Как указывает крупнейшее информационное агентство Южной Кореи "Йёнхап", проверить подлинность всей подобной информации, приходящей из КНДР обычно либо через южнокорейские спецслужбы, либо через южнокорейских, китайских и японских журналистов, совершенно невозможно – из-за того, что Северная Корея остается самым закрытым государством в мире, где шаг каждого человека окутан завесой мрачной секретности. Одни сообщения о зверских казнях чиновников и родственников правящей семьи Кимов, расправах над целыми семейными кланами и массовых репрессиях в Трудовой партии Кореи оказываются абсолютной выдумкой, но многие впоследствии подтверждаются. "Когда речь заходит о Северной Корее, мы слишком охотно поддаемся самым ужасным и мрачным сенсациям, даже если и сами в них по-настоящему не верим", – пишут на эту же тему авторы статей в ВВС и Washington Post.









По подсчетам агентства "Йёнхап", с 29 декабря 2011 года, когда Ким Чен Ын стал высшим руководителем КНДР, а потом последовательно председателем Трудовой партии Кореи (в качестве первого секретаря в период между 2012 и 2016 годами), председателем Центральной военной комиссии и верховным главнокомандующим Корейской народной армии, по его приказам в общей сложности были казнены не менее 100 самых высокопоставленных военных и гражданских чиновников. Уже в 2012 году южнокорейские журналисты заявили, что Ким, по примеру своего отца, чтобы укрепиться во власти, начал правление с массовых чисток среди генералитета, однако эта информация так и не подтвердилась.

Потом, в августе 2013 года, южнокорейские, японские, китайские и западные СМИ долго поочередно перепечатывали новость о казни бывшей любовницы диктатора Хён Сон Воль, в то время солистки сверхпопулярной девичьей северокорейской поп-группы "Моранбон". В этом коллективе, похожем на большой ВИА советских времен, играют на музыкальных инструментах, поют и танцуют лишь отобранные, по слухам, лично самим Ким Чен Ыном очень красивые девушки, одного роста и с одинаковыми фигурами и нежными яркими голосами.

Хён Сон Воль вроде бы расстреляли, вместе с частью подруг, "за неподобающее поведение", а именно – за распространение порнографии и чтение запрещенной в Северной Корее Библии (сколь странно ни звучит подобное сочетание). Когда диктатор решил жениться на своей нынешней супруге Ли Соль Чжу, он, как утверждали южнокорейские журналисты, таким образом "обрубил концы". Но Хён Сон Воль потом оказалась живой и здоровой, она и сегодня выступает с концертами, в том числе и за границей, и на многих официальных торжественных мероприятиях в самой КНДР.



