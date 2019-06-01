8 июня Станислав Шушкевич представит книгу «Моя жизнь, крах и воскрешение СССР. 25 лет спустя»









Программу мероприятия откроет вступительная речь Станислава Шушкевича. Потом пройдет лекция «Развал СССР. 25 лет спустя». А уже после начнется презентация самой книги «Моя жизнь, крах и воскрешение СССР». После презентации у присутствующих будет возможность задать интересующие вопросы автору книги.





Начало мероприятия запланировано на 11:00. Планируется, что длиться оно будет около трех часов. Чтобы принять участие необходимо зарегистрироваться.





О чем книга?





Книга «Моя жизнь, крах и воскрешение СССР. 25 лет спустя» — это, в первую очередь, политическая автобиография сопряженная с оценкой и анализом значимости событий, участником или свидетелем которых был автор. Минуя номенклатурные ступени коммунистической иерархии, он — профессор физики университета — оказался в составе высшей политической элиты агонизирующего СССР, а затем и на государственной должности руководителя возродившей свою независимость Беларуси. Возможно, этим определяется нетривиальная оценка им значимости всемирно известных политиков, общественных, культурных и религиозных деятелей, с которыми свела его судьба, а также его видение перспектив политического и геополитического развития постсоветского пространства.





сайте Белорусской социал-демократической партии . Регистрация на мероприятие ведется на



