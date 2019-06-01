Прервавшая финал ЛЧ полуголая фанатка оказалась связана с российским пранкером

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Американская модель Кинси Волански выбежала на поле в черном закрытом купальнике, на котором было написано Vitaly Uncensored. Так называется блог Здоровецкого на YouTube, где он выкладывает розыгрыши прохожих с полураздетыми девушками.





Здоровецкий восхитился поступком Волански и пообещал, что скоро женится на ней.





После выходки модели на ее страницу в Instagram подписались более 500 тысяч человек. Число подписчиков Волански почти достигло миллиона.





В 2014 году Здоровецкий прервал финал чемпионата мира по футболу между Германией и Аргентиной. Он выскочил на поле и подбежал к игроку немецкой сборной Бенедикту Хеведесу, попытавшись поцеловать его. После этого ему запретили вход на стадионы.





Здоровецкий родился в Мурманске в 1992 году, позже он эмигрировал из России в США. На его YouTube-канал подписаны почти 10 миллионов человек.