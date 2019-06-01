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Игроки «Ливерпуля» после победы в Лиге чемпионов вместе с тысячами болельщиков на арене спели гимн клуба
Источник материала: Tut.by
Футболисты «Ливерпуля» после
Атмосфера на арене в эти минуты впечатляет.
«Ливерпуль» теперь имеет в своей коллекции 6 Кубков чемпионов (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019). Больше только у «Реала» (13) и «Милана» (7).
Тренер Юрген Клопп прервал серию из 6 проигранных финалов подряд. До этого он дважды уступил в Кубке Германии и один раз в Лиге чемпионов с «Боруссией» из Дортмунда. А с «Ливерпулем» — еще в финалах Кубка лиги и Лиги Европы.
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Игроки «Ливерпуля» после победы в Лиге чемпионов вместе с тысячами болельщиков на арене спели гимн клуба
Футболисты «Ливерпуля» после победы в Лиге чемпионов вместе с тренером Юргеном Клоппом и десятками тысяч болельщиков в едином порыве спели гимн клуба.
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