Игроки «Ливерпуля» после победы в Лиге чемпионов вместе с тысячами болельщиков на арене спели гимн клуба

Источник материала: Tut.by

Футболисты «Ливерпуля» после победы в Лиге чемпионов вместе с тренером Юргеном Клоппом и десятками тысяч болельщиков на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в едином порыве спели гимн клуба — знаменитую You’ll Never Walk Alone.

Атмосфера на арене в эти минуты впечатляет.

«Ливерпуль» теперь имеет в своей коллекции 6 Кубков чемпионов (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019). Больше только у «Реала» (13) и «Милана» (7).

Тренер Юрген Клопп прервал серию из 6 проигранных финалов подряд. До этого он дважды уступил в Кубке Германии и один раз в Лиге чемпионов с «Боруссией» из Дортмунда. А с «Ливерпулем» — еще в финалах Кубка лиги и Лиги Европы.