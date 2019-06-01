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Неймара обвиняют в изнасиловании. Отец футболиста отреагировал

02.06.2019 10:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара обвиняют в изнасиловании, сообщает Sports.ru.


Неймар. Фото: Reuters

В пятницу, 31 мая, в полицейском участке Сан-Паулу в районе Санто Амаро было написано заявление на 27-летнего футболиста.

Женщина, чье имя держится в секрете, обвиняет Неймара в сексуальном насилии. Инцидент якобы произошел 15 мая в Париже.

В распоряжении UOL Sport есть документальное свидетельство, согласно которому форвард сборной Бразилии познакомился с предполагаемой жертвой насилия через инстаграм.

После общения молодые люди договорились о том, что девушка через друга Неймара, Галло, получит необходимые документы и средства для путешествия в Париж.

15 мая девушка находилась в отеле Sofitel Paris Arc de Triomphe, и около 20.00 по местному времени в номер пришел Неймар в состоянии алкогольного опьянения.

Девушка и футболист обменялись ласками, однако затем, по словам жертвы, бразилец проявил агрессию и насильно, без ее согласия, совершил половой акт.

Жертва рассказала, что вернулась в Бразилию 17 мая, но была слишком потрясена и напугана, чтобы обратиться в полицию.

Полиция конфиденциально ведет расследование. В окружении Неймара заявили, что игрок не в курсе дела и не будет давать комментариев.

Отец Неймара: Сын подвергся шантажу. Секс был по обоюдному согласию

Неймар да Силва, отец форварда «ПСЖ» Неймара, опроверг обвинение в том, что его сын совершил изнасилование.

— Тяжелая ситуация. Если не сможем быстро открыть правду, проблемы будут нарастать как снежный ком. Если нужно будет показать переписку сына с этой женщиной, мы покажем, — сказал Неймар-старший.

По его словам, секс был по обоюдному согласию. Кроме того, у него есть доказательства (фотографии и показания свидетелей), что сын подвергся шантажу со стороны юриста женщины, отмечает USA Today.

Если потребуется, Неймар будет защищать свою правоту в суде.

 
 
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В полицейском участке Сан-Паулу в районе Санто Амаро было написано заявление на 27-летнего футболиста.
 
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