Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» закрепило права в КХЛ на 9 хоккеистов. Это Даниил Бокун, Теему Пулккинен, Куинтон Хауден, Олег Евенко, Дмитрий Знахаренко, Александр Когалев, Илья Литвинов, Максим Парфеевец и Иван Дроздов, сообщает пресс-служба «зубров».



Фото: hcdinamo.by

Как уже сообщалось ранее, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Дмитрий Буйницкий покинули стан «зубров», перейдя в другие клубы КХЛ.

Согласно правовому регламенту КХЛ, клуб, у которого 30 апреля истекает контракт с хоккеистом в возрасте до 29 лет, имеет право сделать такому хоккеисту квалификационное предложение. Игрок, которому оно сделано, с 1 мая приобретает статус «Ограниченно свободный агент». Если до 31 мая игрок не принимает это предложение либо не представляет контрактное предложение другого клуба, все спортивные права на такого хоккеиста закрепляются за «старым» клубом.