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Александр Глеб покинул БАТЭ. Клуб надеется в будущем увидеть его в новом качестве
Источник материала: Tut.by
Легендарный полузащитник БАТЭ и сборной Беларуси Александр Глеб покинул ряды борисовского клуба. Как
В клубе надеются и будут рады, если в будущем этот спортсмен и прекрасный человек вольется в структуру БАТЭ уже в новом качестве.
Биография лучшего футболиста Беларуси XXI века тесно переплетена с 15-кратными чемпионами Беларуси. Здесь Глеб начал профессиональный путь более двадцати лет назад и впервые громко заявил о себе, сюда неоднократно возвращался после заграничных этапов карьеры.
В составе борисовчан Александр Глеб провел 124 поединка, забил 8 мячей и сделал 18 результативных передач, стал шестикратным чемпионом Беларуси.
В марте 2018 года, после очередного
Что касается его выступления за сборную Беларуси, то в ноябре 2018 года, после победы на групповом этапе Лиги наций, он признался, что
Означает ли это, что мы еще увидим игру 38-летней легенды белорусского футбола?
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В клубе надеются и будут рады, если в будущем этот спортсмен и прекрасный человек вольется в структуру БАТЭ уже в новом качестве.
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