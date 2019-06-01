Александр Глеб покинул БАТЭ. Клуб надеется в будущем увидеть его в новом качестве

Источник материала: Tut.by

Легендарный полузащитник БАТЭ и сборной Беларуси Александр Глеб покинул ряды борисовского клуба. Как сообщает пресс-служба , действие контракта с игроком прекращено по соглашению сторон.



Фото: Reuters

В клубе надеются и будут рады, если в будущем этот спортсмен и прекрасный человек вольется в структуру БАТЭ уже в новом качестве.

Биография лучшего футболиста Беларуси XXI века тесно переплетена с 15-кратными чемпионами Беларуси. Здесь Глеб начал профессиональный путь более двадцати лет назад и впервые громко заявил о себе, сюда неоднократно возвращался после заграничных этапов карьеры.

В составе борисовчан Александр Глеб провел 124 поединка, забил 8 мячей и сделал 18 результативных передач, стал шестикратным чемпионом Беларуси.

В марте 2018 года, после очередного пришествия в БАТЭ , Александр Глеб говорил, что завершит карьеру в БАТЭ. А в конце прошлого года он заявил, что планирует продолжить карьеру в новом сезоне .

Что касается его выступления за сборную Беларуси, то в ноябре 2018 года, после победы на групповом этапе Лиги наций, он признался, что может отложить завершение карьеры в связи с появившимся шансом попасть на Евро-2020.

Означает ли это, что мы еще увидим игру 38-летней легенды белорусского футбола?