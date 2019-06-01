В Минске установили дорожные знаки и нанесли разметку к Европейским играм

Источник материала: Аргументы и факты

На некоторых улицах Минска появились специальные дорожные знаки и разметка на полосах для движения транспорта, который будет обслуживать II Европейские игры.

По этим полосам будут передвигаться официальные гости соревнований: спортсмены, судьи, представители команд и вещательных организаций. Это сделано для того, чтобы они могли вовремя попадать на арены, где будут проходить соревнования, и комфортно выполнять свои функции. Планируется, что в будущем эти полосы будут использоваться для общественного транспорта, что должно облегчить дорожную обстановку на сложных участках.

Отметим, что в конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о мерах безопасности в период проведения соревнований, одним из пунктов которого стало выделение специальных полос с символикой Игр для движения транспорта, задействованного в проведении мероприятия. Другой транспорт не имеет права двигаться по таким полосам и останавливаться на них. Нарушителям могут выписать штраф.