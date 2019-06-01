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В Минске установили дорожные знаки и нанесли разметку к Европейским играм

02.06.2019 12:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске установили дорожные знаки и нанесли разметку к Европейским играм
Фото: / TUT.by

На некоторых улицах Минска появились специальные дорожные знаки и разметка на полосах для движения транспорта, который будет обслуживать II Европейские игры.

В Минске установили дорожные знаки и нанесли разметку к Европейским играм Без еды и животных. С чем нельзя приходить на стадионы Европейских игр?

По этим полосам будут передвигаться официальные гости соревнований: спортсмены, судьи, представители команд и вещательных организаций. Это сделано для того, чтобы они могли вовремя попадать на арены, где будут проходить соревнования, и комфортно выполнять свои функции. Планируется, что в будущем эти полосы будут использоваться для общественного транспорта, что должно облегчить дорожную обстановку на сложных участках.

Отметим, что в конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о мерах безопасности в период проведения соревнований, одним из пунктов которого стало выделение специальных полос с символикой Игр для движения транспорта, задействованного в проведении мероприятия. Другой транспорт не имеет права двигаться по таким полосам и останавливаться на них. Нарушителям могут выписать штраф.

 
Теги: Минск
 
 
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По этим полосам будут передвигаться официальные гости Европейских игр-2019: спортсмены, судьи, представители команд и вещательных организаций.
 
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