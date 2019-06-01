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В Березовском и Ивановском районах проходит "Мотольская регата"

02.06.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Маршрут популярного фестиваля водного туризма, который в нынешнем году собирает десятки участников уже в пятый раз, проходит по территории Березовского и Ивановского районов. Стартовала "Мотольская регата" вчера в березовской деревне Высокое, на территории республиканского биологического заказника "Споровский". Проходит она по реке Ясельда, озерам Споровское и Мотольское. 

В Березовском и Ивановском районах проходит "Мотольская регата"


Особенность нынешней регаты в том, что ее сопровождает велопробег. Главный специалист Ивановского райисполкома Степан Млынчик отмечает, что на старт вышли 11 экипажей байдарочников, а также около 30 велосипедистов: 

- Кроме белорусских туристов-водников, в "Мотольской регате" участвуют их коллеги из Украины. По маршруту велопробега идут также представители Польши. Старт получился прекрасным, погода в первые дни календарного лета стоит идеальная - теплая, солнечная. Настроение отличное. 

В Березовском и Ивановском районах проходит "Мотольская регата"


Кстати, в нынешнем сезоне сама погода внесла некоторые коррективы в маршрут регаты. В мае прошли обильные дожди, уровень воды в реке Ясельда, по которой плывут байдарочники, заметно поднялся. Поэтому есть возможность пройти даже по тем местам, которые в прежние годы из-за мелководья приходилось обходить. 
Финишировал первый этап "Мотольской регаты" вчера под вечер в агрогородке Спорово Березовского района. Там участники разместились в палаточном лагере, где продемонстрировали свои умения и таланты в конкурсе туристической песни и других первенствах. 

В Березовском и Ивановском районах проходит "Мотольская регата"


Делясь впечатлениями, участники регаты от Ивановского района Дмитрий Крицкий и Павел Водчиц рассказали, что первый этап получился довольно напряженным, зато очень интересным. 

В Березовском и Ивановском районах проходит "Мотольская регата"


Сегодня байдарочники и велотуристы направятся в ивановский агрогородок Мотоль, известный своими уникальными традициями. Там фестиваль и завершится грандиозной культурно-спортивной программой, награждением самых результативных участников, дегустацией местных блюд, а также интересным общением. В программе заключительного этапа "Мотольской регаты" соревнования по пляжному волейболу, ориентшоу, фигурном вождении байдарки и велосипеда, дартсе и другие увлекательные конкурсы. 

- Благодаря "Мотольской регате" водный туризм в районах, где она проходит, становится все более популярным, - констатирует Степан Млынчик. 

Фото Степана МЛЫНЧИКА

 
 
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