В Ляховичском районе столкнулись грузовой и легковой автомобили

Источник материала: Виртуальный Брест

1 июня 2019 года днём на автодороге Р-43 (430 км) на границе с Клецким районом (в сторону Синявки) призошло ДТП.



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Подробности происшествия «Ляхавіцкаму весніку» сообщил старший госавтоинспектор ОГАИ Александр АНИКЕВИЧ.



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Водитель грузового автомобиля «МАЗ» (принадлежит одной из организаций района) на дороге при повороте налево, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с проезжающим «Рено».



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После столкновения с грузовиком, водитель легковушки съехал в кювет и остановился.



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В ДТП никто не пострадал, водители были трезвые. За рулём «Рено» находился житель Барановичей 1962 г.р, виновник аварии — 1988 г.р.