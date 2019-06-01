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В Ляховичском районе столкнулись грузовой и легковой автомобили
02.06.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
1 июня 2019 года днём на автодороге Р-43 (430 км) на границе с Клецким районом (в сторону Синявки) призошло ДТП.
Подробности происшествия «Ляхавіцкаму весніку» сообщил старший госавтоинспектор ОГАИ Александр АНИКЕВИЧ.
Водитель грузового автомобиля «МАЗ» (принадлежит одной из организаций района) на дороге при повороте налево, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с проезжающим «Рено».
После столкновения с грузовиком, водитель легковушки съехал в кювет и остановился.
В ДТП никто не пострадал, водители были трезвые. За рулём «Рено» находился житель Барановичей 1962 г.р, виновник аварии — 1988 г.р.
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1 июня 2019 года днём на автодороге Р-43 (430 км) на границе с Клецким районом (в сторону Синявки) призошло ДТП. Подробности происшествия «Ляхавіцкаму весніку» ...
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