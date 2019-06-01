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В Ляховичском районе столкнулись грузовой и легковой автомобили

02.06.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

1 июня 2019 года днём на автодороге Р-43 (430 км) на границе с Клецким районом (в сторону Синявки) призошло ДТП.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66753.php

В Ляховичском районе столкнулись грузовой и легковой автомобили

Подробности происшествия «Ляхавіцкаму весніку» сообщил старший госавтоинспектор ОГАИ Александр АНИКЕВИЧ.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66753.php

В Ляховичском районе столкнулись грузовой и легковой автомобили

Водитель грузового автомобиля «МАЗ» (принадлежит одной из организаций района) на дороге при повороте налево, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с проезжающим «Рено».


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66753.php

В Ляховичском районе столкнулись грузовой и легковой автомобили

После столкновения с грузовиком, водитель легковушки съехал в кювет и остановился. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66753.php

В Ляховичском районе столкнулись грузовой и легковой автомобили

В ДТП никто не пострадал, водители были трезвые. За рулём «Рено» находился житель Барановичей 1962 г.р, виновник аварии — 1988 г.р.

 
 
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  1 июня 2019 года днём на автодороге Р-43 (430 км) на границе с Клецким районом (в сторону Синявки) призошло ДТП. Подробности происшествия «Ляхавіцкаму весніку» ...
 
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