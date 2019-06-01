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Канализационные стоки сливаются в обводной канал Брестской крепости
02.06.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Утро 2 июня 2019 года для жителей улицы ГОБК выдалось с запахом.
Вот такая печальная ситуация, и ведь не в первый раз всякая гадость попадает в обводной канал.
Несмотря на воскресенье, похоже, что ситуация требует принятия немедленных действий...
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