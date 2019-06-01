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Освежающее летнее блюдо. Как приготовить «классическую» окрошку?

02.06.2019 12:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Что может захотеть съесть человек, если ему жарко? Пожалуй, стандартным вариантом будет мороженое. А ещё частенько на ум приходит окрошка – холодный суп, который готовят с давних пор.  

Нам тоже захотелось научиться готовить это блюдо, поэтому мы изучили разные рецепты и выбрали так называемый «классический».  

Освежающее летнее блюдо. Как приготовить «классическую» окрошку?
Фото: instagram.com/svetulya_34  

Итак, нам понадобятся: картошка, огурцы, куриные яйца, редис, мясо, зелень, специи, горчица, сметана и, конечно, квас. Да только квас не обычный, а белый. Его можно приготовить самостоятельно, но мы останавливаться на этом не будем, а просто возьмём магазинный.  

Сперва нужно сварить яйца, картошку в мундире и мясо. Затем овощи, мясо и белки яиц нарезаем кусками примерно одинакового размера.  

В другую ёмкость кладём желтки и горчицу, добавляем соль, сахар, сметану, заливаем квасом и хорошенько перемешиваем.  

Теперь объединяем нарезку с заправкой и посыпаем зеленью. Снова тщательно перемешиваем. Далее блюдо отправляется на полчаса-час в холодильник, после чего окрошку можно употреблять.  

Освежающее летнее блюдо. Как приготовить «классическую» окрошку?
Фото: instagram.com/gelyaeat  

Точное количество ингредиентов мы решили не указывать, чтобы каждый смог подобрать для себя подходящее соотношение. Но если всё-таки обратиться к стандартному варианту, то это 5 картофелин, 4 огурца, 2 яйца, 7 редисок, 300 г мяса, 1 столовая ложка горчицы, 100 г сметаны и литр кваса. Приятного аппетита!  

Кстати, мы уже рассказывали о том, как готовить другой освежающий суп – холодник. 

Рецепт этого блюда можно найти здесь.  

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Что может захотеть съесть человек, если ему жарко? Пожалуй, стандартным вариантом будет мороженое. А ещё частенько на ум приходит окрошка – холодный суп, который...
 
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