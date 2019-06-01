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На пожаре в Бресте были спасены три человека

02.06.2019 11:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 июня в Бресте во втором часу ночи случился пожар в многоквартирном доме.  

По сведениям Брестского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили задымление на втором этаже. Во время загорания в квартире находились 65-летний мужчина, его 72-летняя жена, а также пришедшие к ним в гости три человека.  

К моменту прибытия подразделений МЧС хозяин квартиры и 55-летний гость самостоятельно вышли на улицу. Звено ГДЗС спасло 72-летнего мужчину, 63-летнюю женщину и супругу владельца квартиры.  

Всех пятерых человек осмотрели медики. Госпитализация никому не потребовалась.  

Огнём повреждены мебель и внутренняя отделка в помещении кухни, закопчены стены и потолок в квартире.  

Эвакуация жильцов не проводилась, поскольку задымление не распространилось на другие квартиры.  

Причина возгорания выясняется.  

Весной 2019 года в одном из домов Минска загорелась квартира.  

В момент происшествия хозяин принимал ванну – подробнее здесь.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 2 июня в Бресте во втором часу ночи случился пожар в многоквартирном доме.   По сведениям Брестского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия...
 
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