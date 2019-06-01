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На пожаре в Бресте были спасены три человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2 июня в Бресте во втором часу ночи случился пожар в многоквартирном доме.
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К моменту прибытия подразделений МЧС хозяин квартиры и 55-летний гость самостоятельно вышли на улицу. Звено ГДЗС спасло 72-летнего мужчину, 63-летнюю женщину и супругу владельца квартиры.
Всех пятерых человек осмотрели медики. Госпитализация никому не потребовалась.
Огнём повреждены мебель и внутренняя отделка в помещении кухни, закопчены стены и потолок в квартире.
Эвакуация жильцов не проводилась, поскольку задымление не распространилось на другие квартиры.
Причина возгорания выясняется.
Весной 2019 года в одном из домов Минска загорелась квартира.
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Новости Беларуси. 2 июня в Бресте во втором часу ночи случился пожар в многоквартирном доме. По сведениям Брестского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия...
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