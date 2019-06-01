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Более 85 человек пострадали при взрыве тротила на оборонном заводе в Дзержинске
02.06.2019 12:42 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Фото: ТАСС
В результате серии взрывов, произошедших в субботу в российском городе Дзержинск, пострадали более 85 человек, среди которых и местные жители.
Как сообщают информагентства, взрывы произошли на заводе «Кристалл», в цеху, где производился тротил. При этом в радиусе более 3 км взрывной волной выбило стекла в домах местных жителей.
На самом заводе от взрыва были разрушены три складских и два производственных зданий. На тушении возникшего пожара были задействованы более 300 пожарных и 50 единиц техники
По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение технологического процесса на заводе. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
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В результате серии взрывов, произошедших в субботу в российском городе Дзержинск, пострадали более 85 человек, среди которых и местные жители.
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