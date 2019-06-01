Более 85 человек пострадали при взрыве тротила на оборонном заводе в Дзержинске

Источник материала: Ежедневник



Фото: ТАСС

В результате серии взрывов, произошедших в субботу в российском городе Дзержинск, пострадали более 85 человек, среди которых и местные жители.

Как сообщают информагентства, взрывы произошли на заводе «Кристалл», в цеху, где производился тротил. При этом в радиусе более 3 км взрывной волной выбило стекла в домах местных жителей.

На самом заводе от взрыва были разрушены три складских и два производственных зданий. На тушении возникшего пожара были задействованы более 300 пожарных и 50 единиц техники

По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение технологического процесса на заводе. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело, проводится расследование.