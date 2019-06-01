Источник материала: Новости Волковыска

В России вынесен на общественное обсуждение проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Перечня потенциально опасных собак». Документ, разработанный МВД, опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов .

В перечень входят:

акбаш;

американский бандог;

амбульдог;

бразильский бульдог;

булли кутта;

бульдог алапахский чистокровный (отто);

бэндог;

гуль дог;

питбульмастиф;

северокавказская собака.

Также в список включены волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка) и метисы всех перечисленных пород, сообщает Право.by.

Выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, о чем должна быть сделана предупреждающая надпись при входе.

Справочно

В начале марта 2019 года МВД РФ составило перечень потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запрещен. Изначально в него входило 69 пород. После неоднозначной реакции общественности список решили пересмотреть. Так, например, из него исключили шарпеев, овчарок, ротвейлеров и многие другие породы.

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