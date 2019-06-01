В России вынесен на общественное обсуждение проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Перечня потенциально опасных собак». Документ, разработанный МВД, опубликован на
В перечень входят:
- акбаш;
- американский бандог;
- амбульдог;
- бразильский бульдог;
- булли кутта;
- бульдог алапахский чистокровный (отто);
- бэндог;
- гуль дог;
- питбульмастиф;
- северокавказская собака.
Также в список включены волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка) и метисы всех перечисленных пород,
Выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, о чем должна быть сделана предупреждающая надпись при входе.
Справочно
В начале марта 2019 года МВД РФ составило перечень потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запрещен. Изначально в него входило 69 пород. После неоднозначной реакции общественности список решили пересмотреть. Так, например, из него исключили шарпеев, овчарок, ротвейлеров и многие другие породы.