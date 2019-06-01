Мужская и женская сборные Беларуси по волейболу одержали по 3 домашние победы в «Золотой Евролиге»

Источник материала: Tut.by

Мужская и женская сборные Беларуси по волейболу успешно провели домашние серии матчей группового этапа «Золотой Евролиги». Поединки принимала минская «Чижовка-Арена».



Фото: bvf.by

И мужская, и женская сборные Беларуси на экваторе групповой стадии возглавляют турнирные таблицы в своих квартетах.

Мужская сборная Беларуси 26 мая победила Чехию — 3:1 (19:25, 25:18, 25:20, 27:25), 29 мая взяла верх над Финляндией — 3:0 (25:23, 25:23, 25:20), а 1 июня одолела Украину — 3:1 (25:18, 25:22, 20:25, 26:24).

Положение команд в группе «С»:

1. Беларусь — 9 очков (3 игры; разница партий 9−2)

2. Чехия — 5 (3; 7−6)

3. Украина — 4 (3; 6−7)

4. Финляндия — 0 (3; 2−9).

На групповой стадии белорусам осталось провести еще три выездных матча — 8 июня с Чехией, 12 июня с Финляндией, 15 июня с Украиной.

Женская сборная Беларуси 26 мая победила Азербайджан — 3:2 (25:13, 21:25, 25:10, 26:28, 19:17), 29 мая взяла верх над Финляндией — 3:0 (25:22, 25:20, 25:17), а 1 июня одолела Испанию — 3:1 (17:25, 25:13, 25:8, 27:25).



Фото: bvf.by

Положение команд в группе «С»:

1. Беларусь — 8 очков (3 игры; разница партий 9−3)

2. Испания — 6 (3; 7−4)

3. Азербайджан — 1 (2; 2−6)

4. Финляндия — 0 (2; 1−6).

Теперь женская сборная Беларуси сыграет в гостях с Азербайджаном (8 июня), Финляндией (12 июня) и Испанией (15 июня).

По итогам групповой стадии победители трех групп выйдут в «финал четырех», где выступят также команды-хозяйки решающей стадии. Если хозяева финальных турниров на групповой стадии займут 1-е места в своих квартетах, то путевку в «финал четырех» получат сборные, занявшие 2-е место.

Мужской «финал четырех» 21−22 июня примет эстонский Таллинн, квартет женских сборных в эти же сроки соберется в хорватском Вараждине.