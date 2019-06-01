РФ будет доказывать отсутствие юрисдикции Международного суда по инициированному Украиной делу

Источник материала: Интерфакс

Устные слушания по делу "Украина против РФ" состоятся 3-7 июня в Международном суде ООН в Гааге, сообщает МИД России.

Процесс инициирован Киевом в январе 2017 г. на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г. В ходе слушаний стороны представят аргументы относительно наличия у суда юрисдикции для рассмотрения данного дела.

"Россия будет доказывать отсутствие юрисдикции по нескольким основаниям. В частности, мы отрицаем наличие спора между двумя странам по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Природа украинских обвинений в адрес России и возникшие на их почве противоречия между двумя странами не имеют отношения ни к одной из конвенций. Так, развязанная Киевом гражданская война на Донбассе не регулируется Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, а претензии Киева о якобы незаконном возвращении Крыма в состав России не могут быть предъявлены на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - заявляют в МИД РФ.

Наряду с этим, отмечают в МИД РФ, российские представители приведут иные юрисдикционные возражения, "связанные, в частности, с неготовностью Украины в полной мере выполнить обязательные процессуальные условия, которые согласно упомянутым конвенциям должны быть соблюдены до обращения в Международный суд ООН".

"Так, Украина не пыталась добросовестно решить возникшие с Россией разногласия посредством переговоров или арбитража. Она также проигнорировала необходимость предварительного обращения в Комитет по ликвидации расовой дискриминации, созданный в соответствии с Конвенцией 1965 г. в т.ч. для разрешения межгосударственных споров", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщили в МИД, представителями РФ на предстоящих слушаниях назначены посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач и уполномоченный МИД России по правам человека, демократии и верховенству права, заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

"В состав российской межведомственной делегации также войдут представители Генеральной прокуратуры России, Следственного комитета России, Минобороны России, Росфинмониторинга и правительства Республики Крым", - говорится в сообщении.