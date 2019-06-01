Из ущелья в Крыму эвакуировали белорусских туристов, в том числе ребенка

Источник материала: Интерфакс

Двое туристов из Беларуси и одну из Красногвардейского района эвакуированы с опасного скального участка в районе ущелья Шайтан-Дере, сообщили в МЧС Республики Крым.

"Вчера в 19:00 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Сокол возле ущелья Шайтан-Дере необходима помощь спасателей в эвакуации нескольких туристов, в том числе несовершеннолетнего ребенка, которые находятся на опасном скальном участке и далее не могут самостоятельно продолжить движение", - говорится в сообщении спасателей.

По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахова, туристов, пытавшихся самостоятельно спуститься по сложному скальному участку, заметил сотрудник "КРЫМ-СПАС", который проезжал мимо. "Он остановился, предупредил их об опасности данных действий и немедленно вызвал спасательную службу, ведь данный участок крайне опасен для неопытных и неподготовленных туристов без соответствующего снаряжения. Именно в ущелье Шайтан-Дере несколько месяцев назад наши сотрудники проводили сложную спасательную операцию по эвакуации туристки, которая сорвалась со скалы и получила травмы. К счастью, в этот раз удалось избежать беды", - отметил министр.

По его словам, прибывшие на место вызова спасатели с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавших со сложного скального участка в безопасное место.

"Мужчина, 1983 года рождения, и ребенок, 2009 года рождения – жители г.Витебск, Республики Беларусь, а также девушка, 1988 года рождения, жительница Красногвардейского района Крыма, в медицинской помощи не нуждались", - сообщил Министр.

МЧС Республики Крым напоминает туристам, отправляющимся в горно-лесную местность даже на один день, нужно внимательно изучить меры безопасного поведения в горах.